Сила висоти: Тіна Кароль заінтригувала мережу уривком з нової пісні

Популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників у соціальних мережах уривком зі своєї нової пісні. Сингл матиме назву "Сила высоты".

Тіна Кароль опублікувала короткий ролик на своїй сторінці в Instagram, у якому грає початок її нової пісні "Сила висоти" (оригінальна пісня виконується російською мовою – "Сила высоты").

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Написав слова і музику Єгор Солодовников, який також є автором пісні "Сдаться ты всегда успеешь". За словами Кароль, нова пісня вийде 7 грудня 2018 року.

"Ти єдиний, хто зміг мене привчити", – співає Тіна.

Тіна Кароль – Сила высоти: слухайте уривок пісні