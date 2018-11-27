Сила висоти: Тіна Кароль заінтригувала мережу уривком з нової пісні

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників у соціальних мережах уривком зі своєї нової пісні. Сингл матиме назву "Сила высоты".

Тіна Кароль опублікувала короткий ролик на своїй сторінці в Instagram, у якому грає початок її нової пісні "Сила висоти" (оригінальна пісня виконується російською мовою – "Сила высоты").

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Написав слова і музику Єгор Солодовников, який також є автором пісні "Сдаться ты всегда успеешь". За словами Кароль, нова пісня вийде 7 грудня 2018 року.

"Ти єдиний, хто зміг мене привчити", – співає Тіна.

Тіна Кароль – Сила высоти: слухайте уривок пісні

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

Теги: LifeStyle Новини культури Тіна Кароль Музика
Джерело: 24 канал
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