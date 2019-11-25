Сила жінок: Кім Кардашян заступилась за Меган Маркл через цькування у пресі

Світська левиця Кім Кардашян, яка сама неодноразово потрапляла у гучні скандали в мережі, встала на бік Меган Маркл. Зірка повністю підтримує ексактрису у намаганні мати більшу приватність та бути захищеною від преси.

Відомо, що гецогиня Сассекська почала "війну" з таблоїдами, оскільки журналісти протягом тривалого часу писали про неї чимало провокативних матеріалів та публікували непідтверджені чутки. Відтак в ефірі австралійського телешоу The Sunday Project Кім Кардашян зазначила, що співпереживає королівському подружжю – Меган Маркл та принцу Гаррі.

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"У кожного є свій шлях, і мені здається, у них цей шлях дуже особистий, з огляду на те, що пережила їхня мати і як вона все життя страждала від папараці і таблоїдів. Я думаю, що ніхто, крім них самих, не може зрозуміти, що це таке. Але оскільки я старша і в мене є діти, можу сказати, чого я б хотіла для них, – так це просто того, щоб вони були в цілковитій безпеці. Я виразно можу співпереживати їм у потребі безпечного місця і часу на приватне життя, коли їм це потрібно", – заявила телезірка.

Дивіться шоу The Sunday Project з Кім Кардашян:

Хто з зірок підтримував Меган Маркл у боротьбі з пресою?

Додамо, що свою підтримку Меган Маркл у боротьбі з пресою також висловлювала політикиня Гілларі Клінтон, її близька подруга Пріянка Чопра і телеведуча Опра Вінфрі. Також на підтримку подружжя виступав Джордж Клуні.

Те, як з нею поводилися, просто незбагненно... Якщо причина в тому, що вона змішаної раси, то ганьба всім,

– Гілларі Клінтон.

Це расизм, безсумнівно. Але якщо хтось і може впоратися з цим, то це Меган... Краса Мег в тому, що вона залишилася собою, пройшовши через все це. Багато людей дізналися її, коли вона почала зустрічатися з принцом Гаррі, але я знала її до цього. Вона все та ж дівчина,

– Пріянка Чопра.

Я думаю, що її зображують дуже несправедливо, і я думаю, що якби люди дійсно знали її, вони б зрозуміли, що вона не тільки прекрасно справляється зі своєю роллю в якості представниці королівської сім'ї, а й те, що вона щира, що у неї дуже відкрите і любляче серце,

– Опра Вінфрі.

Мені здається, що це трохи несправедливо, коли преса починає обговорювати вас практично з будь-якого приводу. А Меган ж не робить нічого, крім як намагається жити своїм власним життям. Вона дійсно добра і розумна молода жінка,

– Джордж Клуні.

В цей же час зірка телебачення Венді Вільямс жорстко зверталась до Меган Маркл, що "її ніхто не буде жаліти".

Ти прекрасно знала, що робиш. І я аплодую цій історії про твоє королівське положення. Але, будь ласка, не намагайся викликати у нас співчуття. Ти знала, на що йдеш,

– Венді Вільямс.

Що відомо ще про "війну" герцогів Сассекських із пресою?На початку жовтня 2019 року принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror, де звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини. У Кенсінгтонському палаці офіційно підтвердили інформацію про судову справу, не розголошуючи всіх деталей. Згодом Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers та заявила, що журналісти перетнули межу закону та неправомірно отримали її особисте листування зі скандальним батьком.