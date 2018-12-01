Сильна і впевнена: Мішель Андраде пристрасно станцювала у новому кліпі Hasta La Vista – відео
21-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде презентувала новий кліп на пісню "Hasta La Vista".
Новий відеокліп опубліковано 29 листопада на офіційному YouTube-акаунті співачки, у якому спокуслива Мішель Андраде продемонструвала запальні латиноамериканські танці.
Мішель Андраде / Instagram @mishvirmish
Хореографом виступила Марія Кущова, а автором кліпу стала Таня Муінне, відома своїми роботами для "Время и Стекло", MONATIK й інших популярних українських артистів.
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На своїй сторінці в Instagram Мішель розповіла про пісню і подякувала своїй команді за спільну роботу.
У кожному з нас живе вразлива закохана душа і здоровий глузд , внутрішній голос, який ми не хочемо чути, коли любимо. Але саме він, в результаті, виявляється правий. Ти знаходиш у собі сили сказати Hasta La Vista і відкриваєш серце новому почуттю,
– наголосила Андраде.
Мішель Андраде – Hasta La Vista: дивіться відеокліп
Мішель Андраде / Instagram @mishvirmish
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