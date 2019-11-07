Сильний і дуже розумний хлопчик: знайомі принца Гаррі та Меган Маркл розповіли про їхнього сина

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Принц Гаррі та Меган Маркл з сином
Принц Гаррі та Меган Маркл з сином / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські не приховують свого щастя від батьківства. У середу, 6 листопада, єдиному сину принца Гаррі і Меган Маркл виповнилось 6 місяців. З цієї нагоди інсайдери з близького оточення пари вирішили розповісти, яким зростає маленький Арчі Гаррісон.

Як вони розповіли журналістам US Weekly, герцоги Сассекські мали дуже напружений рік. Принц Гаррі та Меган Маркл змушені були протистояти хейтерам та журналістам, які обговорювали будь-який, навіть найменший, їхній промах. Та робити це подружжю доводилось зі новонародженою дитиною, відтак пара часто сварилась через дрібниці. 

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"Для пари це був непростий рік, з усією драмою, що їх оточує, і доглядом за новонародженим. Тому у перші місяці після появи Арчі його батьки сперечалися через дрібниці, бо сильно виснажувались. А тепер у Меган і Гаррі з'явилося більше часу один для одного", – розповів інсайдер. 

Окрім цього, джерела видання зазначають, що первісток герцогів Сассекських розвивається стрімко і досить спокійно реагує на підвищену увагу людей. Арчі Гаррісон майже не плаче і полюбляє проводити час зі своїм зірковим батьком. 

"Він сильний і дуже розумний хлопчик. Може сісти без підтримки, перевернутися і майже повзає. Арчі поки не говорить, але вже намагається... Коли Гаррі входить в кімнату, дитина дуже радіє. Припускаю, що син Меган і Гаррі буде світської зіркою. Він виглядає особливо щасливим, коли він серед натовпу людей... Арчі рідко плаче, проявляє жвавий інтерес до оточення і залюбки йде на контакт з людьми", – додав інсайдер. 

Що відомо про сина принца Гаррі та Меган Маркл?Герцогиня Сассекська народила первістка 6 травня 2019 року. До пологів Меган Маркл брала активну участь у світських заходах та підтримувала свого чоловіка на офіційних зустрічах. Після народження сина подружжя офіційно сповістило, що хлопчика назвали Арчі Гаррісоном Маунтбаттен-Віндзором.

Згідно зі свідоцтвом про народження, пологи відбулись в елітній лондонській лікарні. Вартість одного дня перебування в клініці становить близько тисячі доларів. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а у графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства", що є традицією королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл оселились із сином у Віндзорі та кілька разів змінювали його няню. 

У вересні 2019 року королівське подружжя з сином вперше здійснило міжнародне турне. Арчі Гаррісон з батьками вирушив до Африки. Про сімейну подорож принца Гаррі та Меган Маркл зняли документальний фільм, у якому ввійшли не тільки кадри із роботи, але й ексклюзивні коментарі про виховання дитини та приватне життя. Таку відкритість королівські родичі не розуміють, адже правила забороняють парі обговорювати подружнє життя з журналістами. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Принц Гаррі Зіркові мами Зіркові діти
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