Силою утримували у психіатричній клініці: Брітні Спірс зробила резонансну заяву в суді

Поп-співачка Брітні Спірс приголомшила всіх резонансною заявою. Під час судового засідання артистка розповіла, що насправді вона не добровільно перебувала у психіатричній клініці, а її силою там тримали.

Як повідомив інсайдер TMZ, засідання відбулось у п'ятницю, 10 травня. Розгляд справи Брітні Спірс проходив у закритому режимі, оскільки служителі Феміди врахували стан психологічного здоров'я зірки. При цьому позивачем була сама артистка, яка звернулась до представників одного з судів Лос-Анджелеса з проханням позбавити її батька опікунства над нею.

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У 2008 році, у Брітні Спірс стався нервовий зрив, тому місцевий суд ухвалив рішення передати опікунство над співачкою її батьку Джеймі. Саме чоловік може розпоряджатись рахунками зірки та відповідає за її лікування.

За інформацією джерел таблоїда, під час засідання 37-річна Брітні змінила свої показання. Вона переконувала суддів, що її батько, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди. Окрім цього, у лікарні він змушував артистку приймати наркотичні препарати.

Резонансну заяву Брітні підтвердив адвокат, якого найняла її мати, та й сама Лінн Спірс. Раніше вона публічно заявляла, що робила все можливе, щоб дізнатись причину перебування доньки у психіатричній клініці, однак відповіді так і не отримала. У своєму судовому позові Лінн вимагала надати їй деталі, які стосуються опікунства над донькою, що триває 11 років. Вкінці справи жінка сподівається отримати юридичні права, щоб впливати на рішення свого екс-коханого Джеймі Спірса у питаннях, які стосуються Брітні.

Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу. І це не дивно: залу суду артистка покинула босоніж.



Брітні Спірс босоніж вийшла з суду / Скріншот

Що відомо про лікування Брітні Спірс

Від 2008 року Брітні Спірс поступово відновила свій емоційний стан та не мала нервових зривів. Проте на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. За попередньою інформацією, у Рехаб зірка потрапила через погіршення стану здоров'я її батька та складні операції, які він ледь пережив. Впоратись із хвилюванням самотужки артистка не змогла, відтак звернулась за допомогою до медиків.

Згодом журналісти отримали досить резонансні заяви, які стосувались Брітні Спірс. Зокрема, мама зірки заявила, що її доньку утримують у клініці насильно, а інсайдери розповіли, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Після таких тривожних новин сторінку Брітні Спірс засипали повідомленнями схвильовані прихильники. Однак для фан-групи вона записала відеозвернення, в якому повідомила, що в неї все гаразд, курс лікування завершився та наразі вона перебуває вдома.

Моя ситуація унікальна. Але я обіцяю, що зроблю все, що зараз потрібно. Ви можете не знати це про мене, але я сильна і буду стояти до кінця за те, чого хочу. Ваша любов і відданість вражає, але те, що мені зараз насправді потрібно – це трішки приватності, щоб впоратися з усіма труднощами, які з'явилися у моєму житті. І якщо ви зможете це зробити, я буду вам дуже вдячна,

– додала вона.