Сільське застілля: Віка з "НеАнгелів" показала кумедне відео, як її зустрічали рідні

Солістка гурту "НеАнгели" проводить карантину в рідному Харкові. Принагідно Вікторія вирішила навідати рідних у селі, з якими бачиться рідко у зв'язку з напруженим графіком. Вона показала відео, на якому вони зустрічають її як зірку. Своєю щирістю співачка підкорила фоловерів.

Нині всі зірки українського шоу-бізнесу змінили сцену на дозвілля вдома, дотримуючись карантинного режиму та проводячи час з рідними. Віка з "НеАнгелів" не стала винятком та відправилася на Харківщину, насолоджуючись відпочинком на природі. В інстаграм-профілі виконавиця показала, що з нагоди її приїзду знайомі влаштували справжнє сільське застілля.

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Вікторія Смеюха нині живе у невеликому селі Борщівка, куди приїхала до бабусі. Вона зізналася, що давно мріяла змінити шумну столицю на розмірене життя у затишному місці. Пандемія коронавірусу забезпечила їй таку можливість. Проте навіть далі від цивілізації слава і популярність учасниці гурту "НеАнгели" не зменшується.

Вона опублікувала кілька відео, якими показала, як її зустріли односельці після того, як дізналися про приїзд. Подруги бабусі в її честь накрили щедрий стіл та організували справжній перформанс. Віка, у свою чергу, заспівала з ними у дуеті власні хіти та українські народні пісні.

Ласкаво просимо дорогу зірку до нас в гості. Дуже раді вас бачити і будемо співати, веселитися і підлаштовуватися під вас,

– наголосила одна з жінок.

"Де б я відпочила, відвела душу, посміялась досхочу і почула про себе добре слово шани і поваги, якби не Борщівка", – прокоментувала відео співачка. Для перегляду всіх роликів гортайте вправо.

На відео Віка постала у рожевій майці та довгій спідниці у квітковий принт й з недбалим хвостиком. Така щирість і безпосередність підкорила її шанувальників, які засипали зірку компліментами у коментарях: "Мені дуже подобаються прості артисти, як ви! Які з радістю викладають добрі сімейні фото і відео, а не лише пафос, шик", "Дуже крута і справжня", "Я полюбила вас більше", "Як приємно, коли з душею, з серцем".

Варто зазначити, що це вже не перші кадри, які Вікторія Смеюха публікує без макіяжу та у звичних буденних образах. Зірка у селі опановує місцеве життя, доглядає за кролями та каченятами і радо спілкується з односельцями своєї бабусі.