Сільвестер Сталлоне з'явився у новому трейлері фільму "План втечі 3": відео

Знаменитий Рембо Сільвестер Сталлоне традиційно зіграв головну роль у третій частині фільму "План втечі". Перший трейлер американського бойовика вже завойовує серця фанатів.

Відео з’явилося на YouTube-каналі компанії Rapid Trailer.

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Головну роль незмінно виконав 72-річний Сільвестер Сталлоне. Його колегами по знімальному майданчику стали професійний реслер Батиста, репер 50 Cent, акторка Джеймі Кінг та інші. Режисером третьої частини виступив Джон Герцфельд, а над сценарієм працював Майлз Чепмен.

У центрі сюжету постає донька гонконгського технічного керівника. Вона безвісти пропала. Головним завданням Сільвестра Сталлоне, який виконує роль Рея Бресліна, є знайти дівчину. Він з'ясував, що дочку його боса викрав божевільний син його колишнього партнера.

Дивитися трейлер до фільму "План втечі 3": відео