Сильвестр Сталлоне відзначає 23 річницю шлюбу: як зіркова пара виглядає зараз

73-річний голлівудський актор відсвяткував 23 роки подружнього життя з 51-річною американською моделлю Дженніфер Флавін. Дружина Сильвестра Сталлоне з нагоди знакової дати поділилася кадром з чоловіком та довела, що їхнє кохання з роками лише міцніє.

Сім'я Сильвестра Сталлоне – одна з найміцніших голлівудських родиин. Зірка "Рембо" часто з'являється на публіці поряд з красунею-дружиною та радо позує з нею перед спалахами камер. Так, колишня модель Дженніфер Флавін опублікувала в інстаграм-профілі фото з коханим з нагоди 23 річниці шлюбу.

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На світлині зіркова пара постала зовсім не на червоній доріжці у світлі софітів, а у власному розкішному маєтку в Лос-Анджелесі, у якому й проводить карантин з трьома доньками. Автором селфі став сам Сильвестр Сталлоне. Дружина схилилась на плечі коханого, показавши, що за роки спільного життя ніжність та почуття між ними не згасли.

Цей кадр викликав справжній фурор у мережі. Користувачі оцінили його понад 42 тисячами лайків та засипали подружжя вітаннями у коментарях.

Що відомо про шлюб Сильвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін?

Голлівудський актор та фотомодель одружилися 1997 року після дев'яти років стосунків. Під час тривалого роману пара публічно розходилася, проте менше ніж за рік усвідомила, що по-справжньому кохає одне одного. З того часу Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін нерозлучні.

Перша донька пари Софія народилася до їхнього офіційного шлюбу. Весільна церемонія відбулася в одному з готелів Лондона, коли дівчинці був лише рік. Згодом у подружжя народилися доньки Сістін та Скарлет, які будують свою кар'єру в кіно та модельній індустріїї. Сильвестр Сталлоне не приховує, що саме Дженніфер Флавін вдалося перевтілити його з ловеласа у порядного сім'янина.