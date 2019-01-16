Сімейна гармонія: мама Джастіна Бібера показала чарівне фото з Хейлі Болдуін

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Хейлі Болдуін та Джастін Бібер
Хейлі Болдуін та Джастін Бібер / www.botasot.info

Американський співак Джастін Бібер та модель Хейлі Болдуін, мабуть, мають надзвичайно міцні стосунки. Днями це показала мама артиста, яка опублікувала чарівне фото із зірковою невісткою.

Як відомо, після таємного узаконення стосунків в одному з судів Нью-Йорка Джастін та Хейлі все ж готуються до весілля. Мабуть, у цьому процесі парі активно допомагає мама співака. Патриція Бібер опублікувала миле фото під час чергової зустрічі зі своєю невісткою. 

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Перед камерою американські красуні позували у верхньому одязі та з легким макіяжем. Хейлі ніжно поцілувала маму свого чоловіка в щоку, від чого Патриція не стримувала щастя.

Який подарунок! – лаконічно написала Патриція Бібер під фото.

Ймовірно, таким чином мама артиста натякнула, що їй дуже пощастило з невісткою. Миле фото свекрухи прокоментувала Хейлі Болдуін. "Люблю вас", – написала модель. 

Нагадаємо, що про роман Джастіна та Хейлі стало відомо ще у 2015 році. Тоді пара прозустрічалась всього кілька місяців та вирішили припинити стосунки. Згодом Джастін Бібер все ж повернувся до моделі. Щоб не втратити ще раз кохану, артист заручився з Хейлі Болдуін. В одному із судів пара таємно розписалась, не коментуючи чуток про весілля у ЗМІ. Тепер же закохані готуються до розкішного весілля, яке, за словами інсайдерів, відбудеться в останній день зими, 28 лютого. 

Варто зазначити, що 24-річний Джастін Бібер задовго до одруження подбав про їхнє житло. Артист придбав у Канаді елітний маєток, вартість якого сягала 5 мільйонів доларів. У ЗМІ підозрюють, що пара там оселиться одразу після весілля. 

Теги: LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін Музика Мода
Джерело: 24 Канал
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