Сімейна ідилія: Катерина Бужинська поділилась фото з чоловіком та дітьми

Українська співачка Катерина Бужинська – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не прагне виставляти на показ своє особисте життя. Однак у мережі вона все ж опублікувала рідкісне фото зі своїми трьома дітьми та чоловіком.

Згідно із кадрами, які співачка розмістила на офіційній сторінці в Instagram, зіркова сім'я мала заплановану стильну фотосесію у студії. Катерина Бужинська підібрала для всіх яскраві family-look: артистка з доньками вбрала стильні сукні з квітковим принтом, а от її чоловік та син – джинси та сорочки.

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Ми даруємо дітям життя, а вони нам – її сенс. Діти – це турботи, труднощі, крик, шум, безлад, нерви. Але коли підходиш до них сплячих, поправляєш ковдрочку, цілуєш в носик і щічки, то розумієш, що це справжнє щастя,

– розчулила ніжним дописом Катерина Бужинська.



Катерина Бужинська з сім'єю / Instagram / @buzhynska

Артистка і досі не хоче показувати обличчя маленьких двійнят – Катерини і Дмитра. Таке рішення підтримує і чоловік Катерини Бужинської – болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев. Водночас зіркова пара без вагань показує обличчя доньки співачки від попереднього шлюбу Олени. Дівчинка, батько якої є продюсер Юрій Квеленков, часто з'являється у блозі своєї зіркової матусі. Сама ж Катерина Бужинська розповідає, що з Оленкою має дуже теплі стосунки.



Співачка Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Під час сімейної зйомки Катерина Бужинська не втрималась і від індивідуальної фотосесії. Артистка сама позувала перед камерою, демонструючи струнку фігуру в розкішному комбінезоні.



Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska