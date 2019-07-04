Сімейна ідилія: Катерина Бужинська поділилась фото з чоловіком та дітьми

1112 Читать новость на русском
Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми
Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / Instagram / @buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не прагне виставляти на показ своє особисте життя. Однак у мережі вона все ж опублікувала рідкісне фото зі своїми трьома дітьми та чоловіком.

Згідно із кадрами, які співачка розмістила на офіційній сторінці в Instagram, зіркова сім'я мала заплановану стильну фотосесію у студії. Катерина Бужинська підібрала для всіх яскраві family-look: артистка з доньками вбрала стильні сукні з квітковим принтом, а от її чоловік та син – джинси та сорочки. 

Читайте також: Чоловік моєї мрії, – Тіна Кароль зачарувала мережу спільним відео з сином

Ми даруємо дітям життя, а вони нам – її сенс. Діти – це турботи, труднощі, крик, шум, безлад, нерви. Але коли підходиш до них сплячих, поправляєш ковдрочку, цілуєш в носик і щічки, то розумієш, що це справжнє щастя,
– розчулила ніжним дописом Катерина Бужинська. 

Катерина Бужинська з сім'єю
Катерина Бужинська з сім'єю / Instagram / @buzhynska

Артистка і досі не хоче показувати обличчя маленьких двійнят – Катерини і Дмитра. Таке рішення підтримує і чоловік Катерини Бужинської – болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев. Водночас зіркова пара без вагань показує обличчя доньки співачки від попереднього шлюбу Олени. Дівчинка, батько якої є продюсер Юрій Квеленков, часто з'являється у блозі своєї зіркової матусі. Сама ж Катерина Бужинська розповідає, що з Оленкою має дуже теплі стосунки. 

Співачка Катерина Бужинська
Співачка Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

Під час сімейної зйомки Катерина Бужинська не втрималась і від індивідуальної фотосесії. Артистка сама позувала перед камерою, демонструючи струнку фігуру в розкішному комбінезоні. 

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram / @buzhynska

blog_ava
Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та скасування реєстрації Шарія та Клюєва
сьогодні
3493
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
3 липня 20:23 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
129
День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
3 липня 18:36 День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
502
День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
3 липня 17:50 День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
1702
Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
3 липня 16:02 Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації
Альона Захарова 538
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 липня 12:01 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
1429
Новини
Більше новин
Залиште відгук