Сімейна конкуренція: Кім Кардашян створила свою ідеальну червону помаду

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram/ @freimutolia

Знаменита американська зірка поділилася своїм новим творінням із шанувальниками. 38-річна Кім Кардашян створила помаду яскраво-червоного кольору, яка буде в продажі з 25 січня.

Про це зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Популярна Кім Кардашян є власницею косметичного бренду KKW Beauty. З моменту його створення зірка випустила декілька "нюдових" помад, які користувалися неабиякою популярністю. Однак, оскільки в 2019 році на піку популярності стали яскраві відтінки і навіть неон, зірка вирішила зробити яскравий акцент у новій колекції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKWBEAUTY (@kkwbeauty)

Так, особливим відтінком у KKW Beauty стала яскраво-червона помада, яка має назву Classic Red Crème Lipstick. Вона з'явиться в продажі вже з 25 січня. До слова, її вартість складає 18 доларів, а контурний олівець ідентичного тону Red 1 Lip Liner, який візажисти рекомендують купувати для покращення стійкості, вартуватиме 12 доларів.

Нагадаємо, 38-річна Кім Кардашян і 41-річний Каньє Вест очікують на поповнення. В їхній сім'ї скоро народиться ще одна дитина. Однак через певне медичні протипоказання, Кім довелося звернутися за допомогою до сурогатної матері, яка виносить для зіркового подружжя четвертого нащадка.

 
Теги: LifeStyle Мода Краса Кім Кардашян
Джерело: 24 канал
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