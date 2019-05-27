Сімейна підготовка до концерту: Монатік замилував мережу спільними кадрами із синами

Один із найпопулярніших українських артистів Монатік та його дружина Ірина вкотре зуміли зачарувати прихильників спільними кадрами з дітьми. Цього разу нащадки відвідали репетиції зіркового батька, що розчулило мережу.

Як відомо, 1 червня Монатік готується вперше дати масштабний концерт "LOVE IT ритм", який зможуть відвідати десятки тисяч його прихильників. До знакової у своїй творчості події артист готується вкрай ретельно, тому присвячує репетиціям досить багато часу. Взялись допомагати йому в цьому дружина Ірина Демічева та маленькі сини.

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На кадрах, які опублікували у мережі, видно, як Монатік зустрічає своїх нащадків біля знімального павільйону та проводить з дітьми репетицію.

Група підтримки прибула в репетиційні павільйони! 6 днів залишилося, і нарешті настане цей довгоочікуваний день!

– написала Ірина Демічева.

Наразі на самому НСК "Олімпійський" встановлюють сцену та освітлення для грандіозного концерту. Перед підготовкою до виступу дружина Монатіка показала, як виглядає стадіон і не стримала свого захвату від майбутньої події.

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Який же ти прекрасний, дорогий НСК "Олімпійський"... В очікуванні чуда,

– додала вона.

Зазначимо, що Монатік не поспішає знайомити прихильників зі своїми дітьми. Артист підозрює, що його нащадки можуть бути не готовими до слави зіркового батька, тому тільки за їхньої згоди співак покаже їхні фото у мережі. Та поки прихильники можуть тільки здогадуватись, як виглядають хлопчики.

А от щодо дружини, то для Монатіка вона не тільки директор проекту MONATIK, але й найближчий друг та критик. Саме до думки Ірини Демічевої артист прислухується та вважає свою популярність спільною перемогою.

Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш". Це дуже сильно мотивує. Жінка стає дійсно твоєю шиєю. Ти можеш думати, що завгодно, але вона може мотивувати і надихнути,

– прокоментував співак.