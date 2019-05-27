Сімейна підготовка до концерту: Монатік замилував мережу спільними кадрами із синами

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Монатік з синами
Монатік з синами / Instagram / @irinademicheva

Один із найпопулярніших українських артистів Монатік та його дружина Ірина вкотре зуміли зачарувати прихильників спільними кадрами з дітьми. Цього разу нащадки відвідали репетиції зіркового батька, що розчулило мережу.

Як відомо, 1 червня Монатік готується вперше дати масштабний концерт "LOVE IT ритм", який зможуть відвідати десятки тисяч його прихильників. До знакової у своїй творчості події артист готується вкрай ретельно, тому присвячує репетиціям досить багато часу. Взялись допомагати йому в цьому дружина Ірина Демічева та маленькі сини. 

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На кадрах, які опублікували у мережі, видно, як Монатік зустрічає своїх нащадків біля знімального павільйону та проводить з дітьми репетицію. 

Група підтримки прибула в репетиційні павільйони! 6 днів залишилося, і нарешті настане цей довгоочікуваний день!
– написала Ірина Демічева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Наразі на самому НСК "Олімпійський" встановлюють сцену та освітлення для грандіозного концерту. Перед підготовкою до виступу дружина Монатіка показала, як виглядає стадіон і не стримала свого захвату від майбутньої події. 

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Який же ти прекрасний, дорогий НСК "Олімпійський"... В очікуванні чуда,
– додала вона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Зазначимо, що Монатік не поспішає знайомити прихильників зі своїми дітьми. Артист підозрює, що його нащадки можуть бути не готовими до слави зіркового батька, тому тільки за їхньої згоди співак покаже їхні фото у мережі. Та поки прихильники можуть тільки здогадуватись, як виглядають хлопчики. 

А от щодо дружини, то для Монатіка вона не тільки директор проекту MONATIK, але й найближчий друг та критик. Саме до думки Ірини Демічевої артист прислухується та вважає свою популярність спільною перемогою. 

Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш". Це дуже сильно мотивує. Жінка стає дійсно твоєю шиєю. Ти можеш думати, що завгодно, але вона може мотивувати і надихнути,
– прокоментував співак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 

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Теги: LifeStyle Музика Монатік Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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