Сімейна різдвяна фотосесія: Кайлі Дженнер похизувалася пишними формами у блискучій сукні

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner

Американська модель і власниця лінійки косметики Кайлі Дженнер показала шанувальникам знімок з підготовки до традиційної різдвяної фотосесії сімейства Кардашян-Дженнер.

Нові світлини Кайлі з сімейної фотосесії, яка пройшла у четвер, 13 грудня, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наймолодша сестра зіркового сімейства позує у прозорій сукні тілесного кольору від Yousef Aljasmi, яка розшита стразами. Свій спокусливий образ Дженнер доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очах і високим хвостом.


Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner


Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner

Що цікаво, раніше Кайлі Дженнер демонструвала схоже блискуче вбрання. Однак тоді дівчина була брюнеткою, а замість сукні – комбінезон.

кайлі дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner

Як відомо, ініціатором фотосесії зазвичай виступає зірка реаліті-шоу Кім Кардашян. Світська левиця також показала знімки з бекстейджу у золотій відвертій сукні з сестрою Хлої і мамою Кріс Дженнер.


Кім, Хлої і Кріс Дженнер / Instagram @kimkardashian

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер Кім Кардашян Хлої Кардашян
Джерело: 24 канал
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