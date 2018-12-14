Сімейна різдвяна фотосесія: Кайлі Дженнер похизувалася пишними формами у блискучій сукні

Американська модель і власниця лінійки косметики Кайлі Дженнер показала шанувальникам знімок з підготовки до традиційної різдвяної фотосесії сімейства Кардашян-Дженнер.

Нові світлини Кайлі з сімейної фотосесії, яка пройшла у четвер, 13 грудня, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наймолодша сестра зіркового сімейства позує у прозорій сукні тілесного кольору від Yousef Aljasmi, яка розшита стразами. Свій спокусливий образ Дженнер доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очах і високим хвостом.



Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner

Що цікаво, раніше Кайлі Дженнер демонструвала схоже блискуче вбрання. Однак тоді дівчина була брюнеткою, а замість сукні – комбінезон.



Кайлі Дженнер / Instagram @kyliejenner

Як відомо, ініціатором фотосесії зазвичай виступає зірка реаліті-шоу Кім Кардашян. Світська левиця також показала знімки з бекстейджу у золотій відвертій сукні з сестрою Хлої і мамою Кріс Дженнер.



Кім, Хлої і Кріс Дженнер / Instagram @kimkardashian