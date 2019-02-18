Сімейні виходи: Анджеліна Джолі показала два стильних образи на прогулянці з дітьми

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

Знаменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нарешті з'ясувала всі питання щодо опіки з батьком своїх дітей Бредом Піттом, рідко з'являється на публічних заходах та червоних доріжках. Однак зірка часто проводить час зі своїми дітьми, з якими потрапляє в об'єктиви папараці.

Днями Анджеліна прогулялася у Лос-Анджелесі з 10-річною Вів'єн. Джолі усміхалася весь час і тримала дочку за руку.

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Для виходу акторка одягнула традиційний для неї total black образ, примірявши чорні джинси, over-size блузу з мереживним коміром і кардиган у тон. Її look завершили туфлі на низьких підборах і сонцезахисні окуляри. 

 

 

 

Можна припустити, що весь свій вільний час Анджеліна Джолі проводить з дітьми. Пізніше акторка відправилася на шопінг зі своїм старшим сином 15-річним Паксом. 

Цього разу зірка приміряла темний тренч, який поєднала з класичною білою сорочкою і чорними штанами. Завершили образ чорні човники.

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Анджеліна Джолі Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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