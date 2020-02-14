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Сімейний мультфільм "Пухнасті бешкетники" готується до прем'єри: сюжет і трейлер

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Пухнасті бешкетники: сюжет, трейлер і дата прем'єри / IMDb

Лютий багатий на прем'єри, на які з нетерпінням чекали поціновувачі якісного кіно. Однак світовий кінематограф не забуває і про молодших фанатів. Так, вже 20 лютого на великий екран вийде анімаційний фільм "Пухнасті бешкетники". Дітлахи будуть в захваті від історії про веселу їжачиху.

Режисери Реджина Велкер і Ніна Велс зняли чудову анімаційну історію для маленьких любителів кіно. Мультфільм "Пухнасті бешкетники" готується приймати гостей в українських кінотеатрах вже з 20 лютого

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Сюжет мульта розгортається навколо невгамовної їжачиху ні ім'я Латте. Емоційна та весела тваринка ніколи не сидить на місці. Вона завжди в русі, досліджуючи кожен куточок рідного лісу.

Навіть ті, хто не хочуть слухати її історії, все одно не встигнуть сказати й слова, аби випередити їжачиху. У кожній своїй історії героїня лісу виступає безстрашною сміливицею, яка рятує світ.

Тому, коли в лісі трапилася біда, зник магічний водяний камінь, Латте отримує ідеальний шанс проявити себе. Вона є однією з перших жителів лісу, хто зголошується вирушити на пошуки викраденої коштовності. Однак все йде не за планом, коли в напарники сміливій їжачисі дають білку Хрум, з якою вона ніколи не могла знайти спільної мови. Їм доведеться докласти чимало зусиль, аби стати справжньою командою і знайти камінь.

Пухнасті бешкетники: трейлер українською дивитися онлайн

 

Пухнасті бешкетники: перший трейлер українською дивитися онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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