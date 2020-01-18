Сімейний відпочинок: Джамала зачарувала мережу спільними фото з сином

Зимові свята – чудова нагода провести час з рідними або ж влаштувати незабутній відпочинок. Співачка Джамала також не стала винятком і організувала мандрівку до Єгипту з маленьким Еміром-Рахманом та чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

У новому дописі Джамала поділилась роздумами, чи можливий відпочинок втрьох. За її словами, однозначної відповіді немає, але, безумовно, це особлива поїздка, адже вперше зірка відпочиває тільки з сином і чоловіком.

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Відпочинок втрьох – хіба це можливо? Однозначної відповіді на третій день немає, але у мене такий вираз обличчя, що хочеться самій собі сказати: "Іди, з'їж лимон, бо дуже задоволена". Ми ще ніколи не їздили нашою маленькою компанією (Бекір, Емір і я) на відпочинок. Або удвох з чоловіком, або всією нашою великою сім'єю,

– поділилась Джамала.

Артистка вирішила не приховувати, що їй досить складно оберігати дитину від небезпек, адже потрібно врахувати всі "столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки у фруктах, комахи". Тому Джамала з підвищеною увагою стежить за непосидючим Еміром, який із захватом вивчає нову локацію.



Джамала на сімейному відпочинку / Instagram / @jamalajaaa

Окрім цього, співачка розповіла, що приділяє весь свій час сину. Тому про хобі чи творчість Джамала вирішила на кілька днів забути. Водночас із прихильниками вона залюбки ділиться спільними кадрами з нащадком, які вже викликали захват серед підписників її інстаграм-блогу.

Взяла із собою в поїздку книги, композиторський набір... Але поки навіть не відкривала – нереально... От би трохи більше сну, хоча... Про що це я? У нас тут східні казки,

– додала вона.



Джамала на відпочинку / Instagram / @jamalajaaa