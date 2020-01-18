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Сімейний відпочинок: Джамала зачарувала мережу спільними фото з сином

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Джамала на відпочинку / Instagram / @jamalajaaa

Зимові свята – чудова нагода провести час з рідними або ж влаштувати незабутній відпочинок. Співачка Джамала також не стала винятком і організувала мандрівку до Єгипту з маленьким Еміром-Рахманом та чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

У новому дописі Джамала поділилась роздумами, чи можливий відпочинок втрьох. За її словами, однозначної відповіді немає, але, безумовно, це особлива поїздка, адже вперше зірка відпочиває тільки з сином і чоловіком.

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Відпочинок втрьох – хіба це можливо? Однозначної відповіді на третій день немає, але у мене такий вираз обличчя, що хочеться самій собі сказати: "Іди, з'їж лимон, бо дуже задоволена". Ми ще ніколи не їздили нашою маленькою компанією (Бекір, Емір і я) на відпочинок. Або удвох з чоловіком, або всією нашою великою сім'єю,
– поділилась Джамала. 

Артистка вирішила не приховувати, що їй досить складно оберігати дитину від небезпек, адже потрібно врахувати всі "столи, кути, двері, пісок, хвилі, кісточки у фруктах, комахи". Тому Джамала з підвищеною увагою стежить за непосидючим Еміром, який із захватом вивчає нову локацію. 

Джамала на сімейному відпочинку
Джамала на сімейному відпочинку / Instagram / @jamalajaaa

Окрім цього, співачка розповіла, що приділяє весь свій час сину. Тому про хобі чи творчість Джамала вирішила на кілька днів забути. Водночас із прихильниками вона залюбки ділиться спільними кадрами з нащадком, які вже викликали захват серед підписників її інстаграм-блогу. 

Взяла із собою в поїздку книги, композиторський набір... Але поки навіть не відкривала – нереально... От би трохи більше сну, хоча... Про що це я? У нас тут східні казки,
– додала вона. 

Джамала на відпочинку
Джамала на відпочинку / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Джамала
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