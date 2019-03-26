Сімейний відпочинок: як Ірина Шейк з Бредлі Купером і дочкою розважалися у "Діснейленді"

Супермодель Ірина Шейк зі своїм чоловіком Бредлі Купером намагаються присвячувати свій вільний час одне одному та дворічній спільній дочці Леї. Так, днями папараці сфотографували, як знамените сімейство відпочивало у каліфорнійському "Діснейленді".

Фотографи помітили подружжя з дочкою, коли вони зайняли місця у вагончиках атракціону.

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Дворічна Лея, яка була одягнена у сірому худі з Міккі Маусом, провела багато часу в обіймах свого зіркового батька. Як відомо, Ірина Шейк намагається не афішувати на публіці подробиці особистого життя. Так, перший час після народження дитини модель ретельно приховувала обличчя дівчинки від папараці, однак з часом Ірина і Бредлі показали малюка.



Ірина Шейк, Бредлі Купер з дочкою / Instagram / @celebstyle_chic



Ірина Шейк, Бредлі Купер з дочкою / Instagram / @celebstyle_chic



Бредлі Купер з дочкою / Instagram / @celebstyle_chic

Незважаючи на завантажений робочий графік, Ірина намагається поєднувати будь-який час з доглядом за дитиною. До прикладу, днями зірка відправилася у державтоінспекцію в Санта-Моніці і взяла Лею з собою.