Сімейний вихід: модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стетхем на прогулянці з сином

Зіркова пара моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та актора Джейсона Стетхема рідко показує фото зі своїм сином. Своє особисте життя вони намагаються вберегти від публіки. Втім папараці все ж таки підловили їх на прогулянці у Беверлі-Гіллз.

Відому британську модель та актора, які гуляли зі своїм 2-річним сином Джеком підловили на прогулянці поблизу їхнього будинку. Стетхем возив сина на іграшковому автомобілі, а Розі йшла поруч із сім’єю. За свідченням очевидців, поки син грався на дитячому майданчику, закохані обіймалися і цілувалися.

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32-річна модель для прогулянки обрала досить зручне вбрання. Вона одягнула чорні легінси, шкірянку, білу футболку, білі кросівки і чорну бейсболку. Її 52-річний чоловік одягнув спортивний костюм Nike і також доповнив образ бейсболкою.



Зіркове подружжя з сином



2-річний син зіркової пари

Запальна білявка на своїй сторінці в інстаграм повсякчас публікує пікантні та стильні образи, однак під час прогулянки модель постала без макіяжу.

Що відомо про стосунки зіркового подружжяВперше про роман голлівудського актора Джейсона Стетхема та сексуальної білявки Розі Гантінгтон-Вайтлі почали говорити у 2010 році. Тоді пара часто потрапляла в об'єктиви папараці. Уникнути публічності їм все ж не вдалось, тож Розі та Джейсон почали разом приходити на світські заходи, чим підтвердили свої стосунки.



У 2016 році у ЗМІ з'явилась інформація про заручини зірок. Вже за рік у пари народився син – Джек Оскар Стетхем. Проте до вівтаря закохані так і не пішли. У грудні 2018 року всі журналісти написали гучну новину про майбутнє весілля Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стетхема, однак модель назвала це фейком. Зрештою весілля пара так і не влаштувала. Розі і Джейсон продовжують жити у цивільному шлюбі, виховуючи свого єдиного сина.