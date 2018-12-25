Сімейний вихід перед Різдвом: Анджеліна Джолі засвітилась на шопінгу з дітьми

Знайменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нарешті з'ясувала всі питання щодо опіки з батьком своїх дітей Бредом Піттом, вкотре вийшла в світ зі своїми дітьми. Ймовірно, в переддень Різдва вона захотіла провести з ними якнайбільше часу, тому вони в повному складі відправились на шопінг.

Напередодні католицького Різдва знаменитості купують подарунки близьким і рідним, складають їх під ялинку, а потім урочисто розгортають. Однак оскільки Бред Пітт відсудив у колишньої дружини мінімум 50% часу з дітьми, тому вони повинні ділити його порівну.

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Знамениту голлівудську акторку помітили на прогулянці з дітьми в переддень Різдва, 24 грудня. Ймовірно, Святвечір діти проведуть із батьком, тому перед тим, як віддати їх Бреду Пітту, Анджеліна Джолі насолоджувалась спільно проведеним часом.

Для чергового виходу в світ Анджеліна Джолі обрала сіре пальто від MaxMara і улюблений аксесуар – сонцезахисні окуляри. Під верхнім одягом актриси були широкі темні штани, до яких вона взула чорне замшеве взуття. Анджеліна разом з трьома дітьми відправилась за покупками в магазин продуктів.



Анджеліна Джолі з дітьми на шопінгу / Instagram / @angiejoliepittfans



Голлівудська акторка провела час з дітьми в переддень Різдва / Instagram / @angiejoliepittfans



Екс-кохана Бреда Пітта проводить час з дітьми / Instagram / @angiejoliepittfans



Вбрання Анджеліни Джолі для виходу за покупками / Instagram / @angiejoliepittfans