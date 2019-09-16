Сімейний вихід: Сніжана Бабкіна показала стильне фото з трьома дітьми

Дружина популярного співака Сергія Бабкіна показала яскравий family look на своїй сторінці у соціальних мережах. На знімку Сніжана Бабкіна позує з трьома своїми дітьми: 3-місячним Єлисеєм, 8-річною Веселиною та 12-річним Артуром.

Нову світлину Сніжана Бабкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. На світлині зіркова матуся та всі її діти приміряли спортивні костюми червоного кольору.

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На фото не було лише глави сімейства Бабкіних – Сергія. У підписі Сніжана з гумором пояснила відсутність коханого чоловіка.

Сімейна збірна по любові. Бракує капітана нашої команди Сергія Бабкіна, який не зміг знайти штатив. Обіцяємо знайти і опинитися у повному складі у червоному. А яка назва у вашої збірної?

– додала у підписі Бабкіна.

Користувачі у мережі похвалили Сніжану за цікавий family look і назвали її родину "класною командою".

"Завжди красиві та улюблені", "Яскрава команда", "Люди в червоному", "Сніжано, яка ви красива жінка", – пишуть шанувальники подружжя у коментарях.



Сніжана Бабкіна з дітьми / Instagram / @snezhana_babkina

Що відомо про третю дитину Сергія Бабкіна?Співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана до березня 2019 року замовчували інформацію про поповнення в сім'ї. Оголосити новину пара вирішила тільки на 7 місяці вагітності акторки. Сніжана Бабкіна народила сина 18 червня у приватній клініці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура.