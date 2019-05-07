Сімейство Кардашян-Дженнер підірвало бал Met Gala 2019 розкішними образами: ефектні фото

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Сімейство Кардашян-Дженнер на Met Gala-2019
Сімейство Кардашян-Дженнер на Met Gala-2019 / Instagram / @harpersbazaararabia

Кожним своїм виходом сестри Кардашян-Дженнер доводять, що стильного епатажу в них можна лише повчитися. Так, вчора, 6 травня, у знаменитого сімейства була прекрасна можливість ще раз довести свої вміння обирати приголомшливі вбрання і талант до представлення їх перед публікою.

Напередодні у США відгриміла грандіозна фешн-подія, бал Met Gala 2019, який відвідали знаменитості з різних індустрій – актори, співаки, моделі та зірки з інших галузей. У списку запрошених, звісно, було знамените сімейство, зірки власного реаліті-шоу, Сімейство Кардашян-Дженнер. Без перебільшення, кожна з представниць продемонструвала розкішний образ, підкресливши всі свої переваги.

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Наймолодші з сімейства сестри Кайлі та Кендалл Дженнер обрали для появи на модному заході розкішні сукні від Versace, розшиті камінням, паєтками та декоровані великою кількістю страусового пір'я. Спеціально для Met Gala 2019 Кайлі перефарбувала волосся в тон до сукні, а саме – у світло-фіолетовий. Її сестра Кендалл вирішила не експериментувати з зачіскою, аби вся увага повністю акцентувалася на її яскраво-помаранчевій сукні з глибоким декольте.

Кайлі Дженнер і Кендал Дженнер
Кайлі і Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Їхня старша сестра Кім Кардашян обрала для себе образ "мокрої дівчинки", одягнувши обтислу міні-сукню від Mugler з драпіровкою та камінням у формі краплин води.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Мама знаменитих сестер Кріс Дженнер постала перед папараці в елегантному синьому комбінезоні з глибоким декольте і зіркою на грудях. Поверх якого одягнула масивну сріблясту накидку зі шлейфом.

Кріс Дженнер
Кріс Дженнер / Instagram / @shhhsilk

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер Новини LifeStyle Met Gala Кендалл Дженнер Зіркові мами Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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