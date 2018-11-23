Сім'я Дональда Трампа у повному складі святкувала День подяки: зворушливі фото

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та дітьми відсвяткували День подяки. За святковим столом сім'я зібралась у власному маєтку в Мар-а-Лаго в штаті в Флорида.

День подяки президентська сім'я святкувала на курорті у Флориді. Святкові столи були вишукано сервіровані, а на них було багато традиційних та улюблених страв родини Трампа.

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Фото зі святкової вечері з'явились на декількох сторінках в Instagram. Дивлячись на світлини, можна помітити, що День подяки зібрав за столом майже всіх членів сім'ї президента США. Своєю присутністю потішили старша дочка Іванка Трамп із чоловіком та дітьми, молодша донька Тіффані та син Ерік з дружиною Ларою. Меланія, Дональд та їх 12-річний син Беррон сиділи поруч в одному ряді. Бракувало лише найстаршого сина президента Дональда Трампа-молодшого.



Дональд Трамп та його сім'я на святковій вечері з нагоди Дня подяки / Instagram @foxnews



Дональд Трамп та його сім'я на святковій вечері з нагоди Дня подяки / Instagram @foxnews

На святковому столі обов'язковою традиційною стравою була запечена індичка. Також сім'я ласувала м'ясом яловичини та баранини, вишуканими стравами з лосося, холодними закусками з морепродуктів та стравами з картоплі.

Для родинної вечері Меланія Трамп обрала чорне плаття з мереживом на грудях та рукавах. Очі вона підвела улюбленими темними тінями, а на губах був легкий блиск.



Меланія Трамп на вечері до Дня подяки / Insragram @melaniatrumpworld