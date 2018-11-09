Сім'ю Кім Кардашян евакуювали з їх будинку через лісові пожежі: моторошні деталі

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Кім Кардашян з дітьми
Кім Кардашян з дітьми / Фото із соцмереж

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян змушена була покинути свій маєток через лісові пожежі. Всього за годину акторка зібрала необхідні речі та разом з дітьми покинула будинок.

Про це Кім Кардашян повідомила в Instagram-Stories. Зірка зазначила, що дізналась про небезпеку, коли була напівдорозі до Каліфорнії. Тому вона спостерігала за стихією з літака та опублікувала моторошні кадри, на яких виднівся вогонь. 

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Окрім цього, Кім зізналась, що її будинок в Калабасасі може досягнути вогнище. Відтак всього за годину зірка зібрала необхідні речі та покинула маєток.

Я повернулась додому і мала всього годину, щоб зібрати необхідні речі та евакуюватись. Молюся, щоб ніхто не постраждав,
– зазначила Кім Кардашян. 


Лісові пожежі в Каліфорнії / соцмережі


Кім Кардашян сфотографувала лісову пожежу / соцмережі

Дорогою до безпечного місця акторка бачила чимало рятувальників, які допомагали людям терміново зібрати речі та покинути свої помешкання. Від побаченого Кім була дещо налякана. Мільйони прихильників одразу ж підтримали зірку. 

Теги: LifeStyle Новини США Стихійні лиха Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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