Автомобільна трагедія, що трапилась у Москві 8 червня, ще досі перебуває в епіцентрі обговорень усіх ЗМІ. Син актора Михайла Єфремова – Микита, відреагував на скандальні події та підтримав свого батька.

32-річний син Микита майже через 10 днів після ДТП, у якій з вини його батька загинув чоловік, наважився публічно відреагувати на події у своєму інстаграмі. Чоловік залишив фото зі своїм батьком та написав допис, у якому підтримав сім'ю загиблого чоловіка та Михайла Єфремова.

До теми Відомо, чому Михайло Єфремов напився у день ДТП

Всім добрий день! Висловлюю свої співчуття родині Сергія Захарова. Всім, кого торкнулася ця трагедія, бажаю мужності і сил пройти всі випробування. Мені боляче від того, що сталося. Батьку, я тебе дуже люблю. Сподіваюся, що ти приймеш наслідки гідно,

– написав кіноактор та син Єфремова.

У коментарях чоловіка підтримали його колеги-актори, а також кохана-телеведуча з програми "Орел і решка" Марія Івакова та багато інших російських зірок, називаючи такий випадок "трагедією обох сімей".

Раніше на трагедію також відреагувала донька Єфревома – Анна-Марія. Вона розповіла, що дізналась про страшні новини від своєї знайомої з російського інформагентства ТАРС. Дівчина-лесбійка, яка не відносить себе до жодної статі, неодноразово розповідала про батьків-алкоголіків, яких завжди засуджувала. За її словами, Михайло неодноразово п'яним сідав за кермо та "гасав" трасами Москви. Цього разу все закінчилось трагічно, тому у трагедії, що трапилась, не стала захищати батька, а зізналась, що розчарувалась у ньому.

Варто прочитати Що відомо про Михайла Єфремова: критика Путіна, алкоголізм і вже не перша ДТП

"Я щиро сподівався, що Сергій (покійний чоловік, – LifeStyle 24) dиживе, і ситуація не буде такою серйозною. Сьогодні буду зв'язуватися з його рідними. У батькові я розчарована. Покривати і говорити, що він не винен, нерозумно і безвідповідально", – нещодавно коментувала ситуацію Анна-Марія, передає російське видання "Дни.ру".

Що трапилось у ДТП за участі Михайла Єфремова?

8 червня в районі Смоленської площі у Москві 56-річний Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння вийшов на авто на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Чоловік, який перебував у машині, отримав тяжкі ушкодження та помер у лікарні. Сам же Єфремов не постраждав і одразу був затриманий поліцією. Після проведення експертизи в крові актора були виявлені сліди алкоголю, а також наркотичних речовин. Якщо вину Михайла Єфремова доведуть, то чоловік отримає 12 років тюремного ув'язнення. Наразі він перебуває вдома під домашнім арештом. Сім'ї загиблого чоловік запропонував фінансову допомогу, називаючи це не відкупом, а "спробою спокутувати".

За інформацією російських ЗМІ, Єфремов повністю визнав свою вину та тяжко переживає трагедію. Всього за 9 днів він схуд на 6 кілограмів, відмовляється їсти та просить помістити його у СІЗО. Також чоловікові начебто двічі викликали швидку допомогу і сам актор жаліється на біль у серці. Про це розповіла його хатня працівниця виданню Mash.