Первістку принца Гаррі та Меган Маркл місяць тому виповнився один рік. Маленький Арчі радує своїх батьків та вже промовив перші слова. Інсайдери запевняють, що малюк зростає відкритим до світу та обожнює, коли навколо багато людей.

Попри те, що Меган та Гаррі всіляко уникають публічності та тримають особисте життя поза увагою преси інтерес громадськості до них не зменшується. Джерела повідомили виданню Us Weekly ексклюзивні подробиці про однорічного сина подружжя Арчі. Інсайдери переконують, що малюк швидко росте та розвивається.

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Так, Арчі зростав дуже розумним, рано навчився самостійно сидіти та повзати. Він був спокійним хлопчиком та легко йшов на контакт з незнайомими людьми. Проте зараз малюк вже почав говорити, чим шалено потішив своїх знаменитих батьків. Першими словами Арчі були "тато", "мама", "книжка" та "собака".

З віком суттєво змінилися й розваги королівського нащадка. Зараз він обожнює будувати щось з кубиків та навіть залюбки грає у хованки. Крім того, джерела розповіли, які емоції в хлопчика викликає його татко. Коли Арчі бачить принца Гаррі, він завжди в захваті й одразу проситься на руки.

Він дуже товариський малюк. Він стає таким щасливим, коли навколо нього з'являється багато людей,

– переконують інсайдери.

Нагадаємо, що 6 травня єдиному сині принца Гаррі та Меган Маркл виповнився один рік. Батьки планували відзначити це свято у колі королівської родини в Британіїї, проте через пандемію коронавірусу плани довелося скасувати. Тому королева Єлизавета ІІ і діти герцогів Кембриджських привітали Арчі Гаррісона з днем ​​народження по Zoom.