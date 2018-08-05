Син Анджеліни Джолі хоче поїхати з США через скандали батьків: інтригуючі деталі

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Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram/ @angelinajolieofficial

Іноземні ЗМІ повідомляють про гучну заяву усиновленого сина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Він сказав, що втомився від постійних вирішувань стосунків своїх батьків і хоче поїхати від них в іншу країну.

Інформацію про бажання Медокса Джолі-Пітта повідомляє New Idea. Заява усиновленого сина Анджеліни Джолі з’явилась внаслідок невирішеного конфлікту між батьками.

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Процес розлучення акторки та Бреда Пітта ще далекий від завершення, а 17-річний син вже втомився від постійного напруження. Хлопець планує покинути США та переїхати в Південну Корею.

 

Прийомний батько Медокса Бред Пітт докладає чимало зусиль, щоб отримати опіку над усіма дітьми, які є у їхньому шлюбі з Анджеліною Джолі, тому рішення сина його здивувало та засмутило. Деякі джерела стверджують, що переїзд хлопця організовує мати, щоб припинити таке тісне спілкування Бреда із дітьми.

Варто нагадати, що зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згідно з останнім рішенням, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.

Теги: LifeStyle Голлівуд Анджеліна Джолі Бред Пітт
Джерело: Lifestyle
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