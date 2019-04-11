Син Дональда Трампа вдруге стане батьком

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Ерік Трамп з дружиною Ларою і сином
Ерік Трамп з дружиною Ларою і сином / Instagram / @erictrump

Президент США Дональд Трамп незабаром стане дідусем вдесяте. Його молодший син Ерік разом з дружиною Ларою очікують на поповнення. Для них новонардожений малюк стане другою дитиною в сім'ї.

Радісну звістку син Дональда Трампа Ерік та його дружина Лара повідомили на своїх сторінках в соціальних мережах. 35-річний Ерік Трамп опублікував сімейне фото, на якому він з дружиною та сином Лукою, що сидить у дитячому візку позують на фоні кучугур снігу. А поруч з ними, як завжди, їхні улюблені домашні тварини, собаки Чарлі та Бен.

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Під знімком, який з'явився в Instagram напередодні, американець написав, що дуже зворушений і хоче оголосити про те, що їхній 1-річний син Лука в серпні стане старшим братом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eric F. Trump (@erictrump)

Його дружина Лара також поділилася звісткою зі своїми шанувальниками.

ВЕЛИКІ НОВИНИ: Лука не може дочекатися, щоб стати старшим братом у серпні! Ми всі дуже раді, що наша сім'я збільшиться ще на одну людину,
– написала 36-річна Лара Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lara Trump (@laraleatrump)

 

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Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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