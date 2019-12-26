Син Елізабет Герлі вражає схожістю з мамою: фото

Син британської акторки Елізабет Герлі 17-річний Деміан, який має звання "Найсексуальніший зірковий спадкоємець" за версією читачів журналу People, вкотре вражає схожістю зі своєю зірковою мамою.

Деміан на свої сторінці в інстаграмі опублікував селфі, яке зробив з мамою під час прогулянки. У підписі хлопець привітав шанувальників з Різдвом.

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На світлині Елізабет з сином позують у теплих головних уборах та куртках. Деміан, який за статурою худорлявий і має довге волосся, дуже схожий на свою матір. Про це часто пишуть користувачі у мережі в коментарях.

Деміан також часто повторює не лише знімки своєї мами Елізабет Герлі, а й її культові образи. Наприклад, влітку 2019 року він з'явився на одному заході в піджаку зі шпильками від Versace.

Деміен і Елізабет Герлі / Instagram