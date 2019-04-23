Син герцогів Кембриджських принц Луї святкує один рік: нові фото члена королівської сім'ї

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Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Instagram / @kensingtonroyal

Королівська сім'я Великобританії продовжує святкувати. Сьогодні, 23 квітня, наймолодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкує своє перше день народження. З нагоди свята герцоги Кембриджські оприлюднили нові світлини принца Луї.

Нові світлини Кейт Міддлтон і принца Вільяма часто з'являються на просторах Інтернету, оскільки вони активно виконують свої королівські обов'язки. Тільки от фото з дітьми вони оприлюднюють лише по великих сімейних святах чи на вітальних листівках. Так, новим приводом для публікації світлин наймолодшого сина герцогів Кембриджських стало його перше день народження, яке він святкує сьогодні, 23 квітня.

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Фото помітно підрослого принца Луї з'явилися на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram. Наймолодший представник королівської сім'ї позував перед камерою у бордовому светрі, сидячи на траві на території їхнього маєтку у Норфолку. Як раніше повідомлялося, святкування першого дня народження принца відбудеться у вузькому сімейному колі.

принц Луї син Кейт Міддлтон і Вільяма
Принц Луї / Instagram / @kensingtonroyal

Принц Луї
Принц Луї / Instagram / @kensingtonroyal

принц Луї
Принц Луї / Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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