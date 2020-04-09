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Син президента Сербії потрапив до лікарні з коронавірусом

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Син президента Сербії хворий на коронавірус

Президент Сербії Александар Вучич публічно повідомив, що у його сина Данила діагностували коронавірус. З недугою хлопець потрапив до лікарні.

Відповідною інформацією Александар Вучич поділився з громадськістю на сторінці в інстаграм. За його словами, його син від першого шлюбу перебуває в белградській лікарні після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним. 

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"Мій первісток інфікований коронавірусом. Його ситуація така, що він був госпіталізований в клініку інфекційних хвороб", – розповів президент. 

За останніми даними, у Сербії кількість інфікованих коронавірусом становить 2 666 осіб. Від ускладнень, які викликав COVID-19, померли 65 людей. Наразі в країні запровадили комендантські години –  з 5 до 17 години у п'ятницю та у вихідні. Уряд дозволив покидати свої помешкання тільки тим, хто має собак. Вони можуть гуляти з домашніми тваринами з 8 до 10 години ранку, або ж з 23 до 1 години ночі. 

Які обмеження діють в Україні – дізнавайтесь в інфографіці 24 Каналу.

Нові карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Сербія Здоров'я Коронавірус COVID-19 LifeStyle
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