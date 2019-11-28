Син принца Гаррі та Меган Маркл отримає перший різдвяний подарунок: чарівні фото

У 2019 році син принца Гаррі та Меган Маркл зустріне своє перше Різдво. З цієї нагоди для 6-місячного Арчі Гаррісона підготували особливий сюрприз, фото якого зачарували мережу.

Ще 4 тижні залишилось до Різдва, а у ЗМІ вже дізнались, яким буде один з перших святкових сюрпризів нащадка герцогів Сассекських. У компанії Harrow & Green виготовили персональний подарунок для Арчі Гаррісона та його знаменитих батьків – іменний мішечок з короною. Днями королівське подружжя отримає сюрприз від компанії та зможе наповнити його подарунками для малюка.

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Різдвяний пакунок для Арчі Гаррісона / Harrow & Green

Це не вперше компанія виготовляє спеціальні мішечки для представників королівської родини. На перше Різдво сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон Harrow & Green виготовили три пакунки для їхніх дітей. На кожному з ним автори розмістили корону, яка вказує на титул маленьких представників монархії.



Подарунки для дітей Кейт Міддлтон / Harrow & Green

Щодо різдвяних традицій королівської родини, то вони є досить консервативними. Всі нащадки Єлизавети ІІ неодмінно приїжджають до її резиденції в Сандрінгемі. Саме там, подалі від журналістів та міської метушні, родичі Її Величності проводять свята і обмінюються різдвяними подарунками. Цікаво, що королева давно ввела заборону на коштовні подарунки, тому часто представники монархії здійснюють покупки у звичайних супермаркетах.

У 2018 році принц Гаррі зумів розлютити Її Величність порушенням цього правила. Герцог Сассекський подарував своїй вагітній дружині каблучку з трьома чималими каменями. Ювелірний виріб був зроблений на замовлення, що ще збільшило його вартість.

Королева нагадала онуку, що він повинен продовжувати традиції і перестати потурати всім забаганкам, потребам чи вимогам своєї дружини,

– розповів тоді інсайдер.

За останніми даними ЗМІ, це Різдво принц Гаррі та Меган Маркл вже не святкуватимуть з королівськими родичами. Герцоги Сассекські проведуть свято з Дорією Редлан. Однак наразі невідомо, чи подружжя поїде до мами Меган у США, чи запросить її до маєтку у Віндзорі. Водночас королева Єлизавета ІІ начебто з розумінням віднеслась до такого рішення пари. Вона, за словами інсайдерів, погодилась, що принцу Гаррі і Меган потрібен час для відпочинку.