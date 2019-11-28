Син принца Гаррі та Меган Маркл отримає перший різдвяний подарунок: чарівні фото

2615 Читать новость на русском
Герцоги Сассекські отримають перший різдвяний подарунок для сина / Instagram / @sussexroyal

У 2019 році син принца Гаррі та Меган Маркл зустріне своє перше Різдво. З цієї нагоди для 6-місячного Арчі Гаррісона підготували особливий сюрприз, фото якого зачарували мережу.

Ще 4 тижні залишилось до Різдва, а у ЗМІ вже дізнались, яким буде один з перших святкових сюрпризів нащадка герцогів Сассекських. У компанії Harrow & Green виготовили персональний подарунок для Арчі Гаррісона та його знаменитих батьків – іменний мішечок з короною. Днями королівське подружжя отримає сюрприз від компанії та зможе наповнити його подарунками для малюка.

Читайте також: Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували фото з весілля, якого ще не було в мережі

Різдвяний пакунок для Арчі Гаррісона
Різдвяний пакунок для Арчі Гаррісона / Harrow & Green

Це не вперше компанія виготовляє спеціальні мішечки для представників королівської родини. На перше Різдво сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон Harrow & Green виготовили три пакунки для їхніх дітей. На кожному з ним автори розмістили корону, яка вказує на титул маленьких представників монархії. 

Подарунки для дітей Кейт Міддлтон
Подарунки для дітей Кейт Міддлтон / Harrow & Green

Щодо різдвяних традицій королівської родини, то вони є досить консервативними. Всі нащадки Єлизавети ІІ неодмінно приїжджають до її резиденції в Сандрінгемі. Саме там, подалі від журналістів та міської метушні, родичі Її Величності проводять свята і обмінюються різдвяними подарунками. Цікаво, що королева давно ввела заборону на коштовні подарунки, тому часто представники монархії здійснюють покупки у звичайних супермаркетах. 

У 2018 році принц Гаррі зумів розлютити Її Величність порушенням цього правила. Герцог Сассекський подарував своїй вагітній дружині каблучку з трьома чималими каменями. Ювелірний виріб був зроблений на замовлення, що ще збільшило його вартість. 

Королева нагадала онуку, що він повинен продовжувати традиції і перестати потурати всім забаганкам, потребам чи вимогам своєї дружини,
– розповів тоді інсайдер.

За останніми даними ЗМІ, це Різдво принц Гаррі та Меган Маркл вже не святкуватимуть з королівськими родичами. Герцоги Сассекські проведуть свято з Дорією Редлан. Однак наразі невідомо, чи подружжя поїде до мами Меган у США, чи запросить її до маєтку у Віндзорі. Водночас королева Єлизавета ІІ начебто з розумінням віднеслась до такого рішення пари. Вона, за словами інсайдерів, погодилась, що принцу Гаррі і Меган потрібен час для відпочинку. 

Від куріння вейпа померли 48 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
сьогодні
29360
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл Зіркові діти Різдво Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
27 листопада 14:00 Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
Наталія Лебідь 2456
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
27 листопада 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 9509
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 7671
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
26 листопада 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 358
10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
26 листопада 15:01 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
Марта Вересюк 1086
Новини
Більше новин
Залиште відгук