Син Сінді Кроуфорд зробив татуювання на обличчі: як тепер виглядає хлопець

Син знаменитої моделі Сінді Кроуфорд зумів здивувати не тільки своїх прихильників у мережі, але й зіркову маму. 20-річний Преслі Гербер наважився зробити татуювання на обличчі, що виглядає дуже зухвало.

На офіційній інстаграм-сторінці хлопець показав, як проходив процес нанесення малюнку та результат. Для тату на правій щоці Преслі Гербер обрав слово Misunderstood, що в перекладі означає "неправильно зрозумілий". Чому саме це нащадок Сінді Кроуфорд вирішив щодня демонструвати публіці, наразі невідомо.

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Згідно із дописом, модель дізналась про витівку сина з мережі. Преслі Гербер публічно звернувся до неї зі словами вибачення. "Вибач, мамо", – сказав він в інстаграм-сторіс. Окрім цього, Преслі залюбки взяв участь в імпровізованій фотосесії тату-майстра з Нью-Йорка, прорекламувавши так його роботу.

Це далеко не єдине татуювання, яке до 20 років зробив Преслі Гербер. На його тільки є десятки малюнків, які він не приховує від прихильників. На нових фото син Сінді Кроуфорд залюбки ще раз продемонстрував їх, одягнувши світшот від Social Social Club, яскраво-помаранчеві спортивні штани і оливкову шапку від скейт-бренду Stussy.

Преслі Гербер – не єдиний нащадок моделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера. Подружжя ще має доньку Кайю, яка змалку займається модельною кар'єрою. У 18 років вона може похизуватись шаленою славою, адже стала музою та представницею таких брендів як Dior, Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Кайя Гербер є однією з найбільш високооплачуваних манекенниць світу.

Як і старший брат, дівчина полюбляє татуювання. На передпліччі Кайї Гербер можна побачити ім'я Джордан, на зап'ясті – квіти, а на правому плечі – обійми в формі серця. Тату є невеликими, тому не заважають їй розвивати кар'єру у фешн-індустрії.