Син Тіни Кароль підтримав зіркову маму перед фіналом "Голосу країни-9": фото

У неділю, 21 квітня, українці дізнаються ім'я переможця вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Перед стартом грандіозного проекту у мережі з'явились ексклюзивні кадри, на яких видно підготовку до останнього випуску. Найбільше зачарувало прихильників те, як син Тіни Кароль Веніамін підтримує свою зіркову маму.

Хоч Тіна Кароль живе в Україні, а її син Веніамін – у Великобританії, на релігійні свята чи особливі події вони завжди разом. Так, днями хлопчик приїхав до Києва, де разом із своєю зірковою мамою провів Вербну неділю.

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"Щоб ріс здоровенький, щоб був завжди у мене добренький, щоб вчився гарно і маму слухав", – із хвилюванням і ніжністю побажала Тіна Кароль своєму сину.

Як відомо, у неділю поп-діва не тільки святкувала Вербну неділю, але й готувалась до останнього випуску шоу "Голос країни-9". Відтак Тіна Кароль прийшла на знімальний майданчик разом із 10-річним Веніаміном. Хлопчик щасливо вмостився на суддівське крісло своєї мами та спостерігав за репетицією.

Не обійшлось і без загравань від Дана Балана. Під час генеральної репетиції артист заспівав для Тіни Кароль уривок із пісні та ніжно обійняв її. Відповідний ролик розмістили на сторінці фан-групи співачки, викликавши у мережі фурор.