Син Тіни Кароль поділився, як спілкується з зірковою мамою на відстані

10-річний син української співачки Веніамін Огір мешкає і здобуває освіту в Лондоні, далеко від своїх рідних. Під час розмови з ведучими "Сніданку з 1+1" та журналістами "Viva!" хлопчик розповів про життя у Великій Британії та спілкування з мамою.

Зіркова матуся завітала до студії "Сніданку з 1+1" разом з сином Веніаміном Огіром. Він навчається в Англії поблизу Лондона в місті Дербі, але канікули проводить в Україні. Веніамін каже, що Тіна Кароль навіть бере його з собою на роботу. Коли ж хлопчик перебуває за кордоном, він постійно підтримує спілкування з мамою через Viber. Таким чином він завжди відчуває її любов.

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Тіна Кароль з сином / Instagram / @tina_karol

Він копія батька в характері, поведінці, підборі одягу та раціоні їжі. Він зростає і я бачу свого чоловіка завжди перед собою. Деколи щемить в серці, але я ним пишаюсь. У нього є хист і потенціал стати дорослішим раніше. Мені потрібна опора, він знає це. Він нормально візьме на себе цю відповідальність, бо в нього батько був такий,

– сказала співачка.

Веніамін розповів, що навчатися йому неважко. Після уроків він грає на барабанах та на фортепіано, танцює в українському клубі гопак. В Англії у нього багато друзів і в компанії немає лідерів. Хлопчик прагне самостверджуватися через успішне навчання.

Після всіх занять мені хочеться пограти та повеселитися. Зі своїми друзями я часом граю онлайн. Minecraft, Fortnite,

– поділився Веніамін у виданні "Viva!".

Наперододні свого дня народження син Тіни Кароль сказав, що найкращий подарунок для нього – це провести цей день поряд з мамою. І він мріє знову побувати з нею на Маврикії.