Син Тіни Кароль посадив дерево біля маєтку: чарівні фото та відео

У час карантину чимало зіркових матусь приділили увагу своїм нащадкам. Винятком не стала популярна співачка Тіна Кароль, яка забрала 11-річного Веніаміна з Лондона на час пандемії коронавірусу. Однак часу вони не гають: хлопчик днями сам посадив дерево на подвір'ї.

Як відомо, син Тіни Кароль навчається у приватній школі Лондона та тільки на канікули приїжджає до України. Співачка неодноразово зізнавалась: робить все для того, щоб частіше бачитись з єдиними нащадком. Через насичений гастрольний графік вона все ж виділяє час для поїздок у Велику Британію, де залюбки проводить вікенди з Веніаміном.

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Перед закриттям кордонів через коронавірус Тіна Кароль встигла привезти сина в Україну, тому на час карантину вони самоізолювались у розкішному маєтку на Київщині. Там Веніамін зі своєю мамою багато читають та готують їжу, що вже демонстрували у мережі. Окрім цього, хлопчик самотужки висадив дерево на їхньому подвір'ї. Тіна Кароль не стримувала своєї гордості за 11-річного Веніаміна і поділилась кадрами у мережі.

Я дуже пишаюся! Це твоє дерево,

– зазначила вона.

На відео видно, що син Тіни Кароль сам викопав отвір в землі та посадив дерево. Робив він все під наглядом артистки та садівника, який давав вказівки школяру, що потрібно робити.