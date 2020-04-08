Син Тіни Кароль випускає з рук білого голуба: чуттєве відео

Популярна співачка Тіна Кароль проводить карантинні будні разом із 11-річним сином Веніаміном в заміському будинку. Днями вона поділилася відео, на якому хлопчик пускає в небо білого голуба.

Мама та син насолоджуються часом, проведеним разом. Тіна активно поширює світлини та ролики, на яких демонструє зворушливі сімейні моменти. Багато цікавих історій можна побачити на інстаграм-сторінках її фан-клубів.

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Ніжний ролик вмить підкорив мережу. На ньому видно, як хлопчик випускає з рук білого голуба, який летить в небо. Веніамін не стримує емоцій і щиро усміхається на камеру.

Відомо, що син Тіни Кароль навчається в приватній школі в Лондоні. Артистка намагається якомога частіше бачитися з ним, проте через насичений концертний графік не завжди виходить так.

Перед закриттям кордонів у зв'язку із пандемією коронавірусу зіркова матуся встигла привезти сина в Україну і самоізолювалась з ним в маєтку неподалік від Києва. Тіна радо ділиться з прихильниками домашніми заняттями. Хоч цей карантин і вимушений, проте він дав можливість провести час із найріднішими.