Син Вікторії Бекхем оголився на пікантному фото з новою дівчиною Ніколою Пельтц

Старший син знаменитого британського подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін прославився своїми гучними романами з юними моделями та акторками. Про чергову обраницю хлопця стало відомо після вечірки на честь Геловіну. Нею стала – донька американського мільярдера Нельсона Пельтца 24-річна Нікола, з якою син дизайнерки не приховує своїх почуттів.

На своїй сторінці в інстаграмі 20-річний Бруклін раніше розмістив невимушені спільні фото з Ніколою. Дівчина також вирішила не приховувати відносини і опублікувала у соціальних мережах гарячий знімок з хлопцем.

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Акторка лаконічно підписала публікацію "емоджі" у вигляді чорного серця. На світлині, яке Пельтц зробила за допомогою фотокамери у дзеркалі, дівчина позує у чорному мереживному бюстгальтері і штанах. Бруклін Бекхем також з'явився без верхнього одягу, продемонструвавши численні татуювання на тілі.



Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Instagram / @nicolaannepeltz

Що відомо про Ніколу Пельтц?

Дочка знаменитого мільярдера Нельсона Пельтца у 2006 році зіграла маленьку роль в епізоді в комедії "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено". У 2008 році дівчина з'явилася у відеокліпі Майлі Сайрус на пісню "7 Things". Також Нікола зіграла мага води Катари в фільмі "Останній володар стихій".

Також дівчина прославилася і романами з популярними бойфрендами. За чутками, Нікола зустрічалася близько року з Джастіном Бібером у 2014 році. З 2016 року до 2018 акторка була у відносинах з братом Белли і Джіджі Хадід Анваром. Тепер дівчина не приховує нового кохання – Брукліна Бекхема.

У соціальних мережах Нікола Пельтц часто демонструє сміливі знімки з гарячих фотосесій.