Син Єлизавети ІІ принц Ендрю прокоментував звинувачення щодо його розбещення неповнолітніх

Попри те, що представникам британської королівської родини не можна спілкуватися з пресою і робити офіційних заяв, є ситуації, коли близькі монарха не можуть дотримуватися цих правил. Так, 59-річний принц Ендрю не зміг залишитися осторонь чуток, які дискредитують його королівську особу і зробив офіційну заяву щодо його звинувачень у розбещенні неповнолітніх.

На початку серпня в одній із в'язниць Манхеттена Джеффрі Епштейн, відомий мільярдер, а також звинувачений у секс-торгівлі і педофілії, наклав на себе руки. Після цього у мережі почала ширитися інформація про купців його "послуг" та тих, хто підтримував з ним тісний зв'язок. У цьому списку опинилося ім'я молодшого сина Єлизавети ІІ, принца Ендрю. Букінгемський палац одразу ж заперечив правдивість цієї інформації, проте пристрасті навколо неї не стихали.

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Тому герцог Йоркський вирішив зробити офіційну заяву, яку опублікувало видання The Guardian.

Для мене очевидно, що з моменту самогубства містера Епштейна в пресі почала народжуватися величезна кількість домислів стосовно багатьох речей з його життя. Особливо про частину моїх колишніх взаємин або дружби з містером Епштейном. Тому я хочу прояснити деякі факти в уникненні подальших спекуляцій. Я познайомився з містером Епштейном у 1999 році. За період нашого знайомства я бачився з ним нерегулярно і, ймовірно, не частіше одного або двох разів на рік. Я зупинявся в декількох його резиденціях. На жодному етапі цього обмеженого періоду часу, що я провів з ним, я не помічав, не був свідком і не підозрював будь-якої поведінки, яке призвело до його арешту і засудження. Раніше я говорив, що це було помилкою бачитися з ним після його звільнення у 2010 році, і зараз можу тільки знову повторити, що я шкодую і що я помилявся, вважаючи, що знаю його як людину. Він не був тоді справжнім, з огляду на те, що ми зараз знаємо. Я неймовірно співчуваю всім, хто постраждав від його дій і поведінки. Його самогубство залишило багато питань без відповіді, і я співчуваю всім, хто постраждав і хотів, щоб ця справа дійшла до кінця. Це важкий час для всіх причетних, і мені складно зрозуміти або пояснити спосіб життя містера Епштейна. Я засуджую експлуатацію будь-якої людини і не схвалюю, не беру участі і не заохочую подібної поведінки. Ендрю,

– мовилося в офіційній заяві герцога Йоркського.

Варто нагадати, що Джеффрі Епштейна було заарештовано на початку липня 2019 року. На початку серпня він федеральний суд США опублікував 2000-сторінкову доповідь, у якій його було звинувачено у багатьох провинах мільярдера. Також у ній кілька разів з'являлося ім'я принца Ендрю, а кілька тижнів тому Вірджинія Джуффре, яка перебувала у рабстві Епштейна близько 16 років, показала спільну світлину з представником королівської родини. Після оприлюднення доповіді мільярдер повісився у камері в'язниці.