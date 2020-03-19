Сина Сінді Кроуфорд розкритикували за тату на обличчі: реакція хлопця

На початку лютого син Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера зробив собі татуювання на обличчі. Зіркові батьки, за словами інсайдерів, були не в захваті від такої витівки, а тисячі людей засипали Преслі критикою. Однак для хейтерів він знайшов курйозну відповідь.

Днями 20-річний Преслі Гербер опублікував чорно-білий знімок, у дописі до якого написав: "Дальтонік". Однак всі підписники блогу помітили, що на обличчі хлопця є нове татуювання. Цього разу син Сінді Кроуфорд позував із логотипом бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс" на лівій щоці. Це викликало хвилю обговорень та критики, як в мережі, так і в західних ЗМІ.

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Преслі Гербер з псевдотату / Instagram / @presleygerber

Журналісти одразу ж знайшли інсайдерів, які розповіли, що Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер терміново шукають для сина психолога. За їхніми даними, на Преслі так впливають друзі. Та сам хлопець, мабуть, тільки реготав з бурхливої реакції громадськості. Вже за кілька днів він заявив, що це був розіграш, а нове "тату" – це фільтр в інстаграмі.

"Це був фільтр... Я не хочу бути милим. Ч*рт забирай, ви не знаєте мене, тому розслабтеся. Я був би радий публікувати сюди розкішне життя та інше л*йно, якби захотів. Але я так не роблю, тому вгамуйтесь, будь ласка, або я видалю свою сторінку. Це напружує мене", – написав Преслі Гербер.



Син Сінді Кроуфорд відреагував на критику в мережі / Instagram / @presleygerber

Раніше Преслі Гербер зробив татуювання на правій щоці, обравши слово "незрозумілий". Такий вибір викликав жваве обговорення, а прихильники Сінді Кроуфорд навіть припускали, що у зірковій родині є чималі негаразди. Тоді 20-річний Преслі публічно пояснив, чому вирішив зробити тату.

"Багато людей роблять підтяжку обличчя, змінюють стать, роблять ін'єкції в губи і інші процедури. Тому в наші дні прикро чути, що люди починають мене ненавидіти через те, що я роблю невелике татуювання на обличчі", – зазначив він.



Син Сінді Кроуфорд / Instagram / @presleygerber