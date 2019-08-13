Сина Єлизавети ІІ вкотре звинувачують у розбещенні неповнолітніх: реакція Букінгемського палацу

59-річний герцог Йоркський, принц Ендрю, виявився залученим до судового процесу у справі Джеффрі Епштейна. Син Єлизавета ІІ також звинувачується у розбещенні неповнолітніх. Дівчина, яка називає себе жертвою сексуальних домагань, надала докази знайомства з королівським представником.

Нещодавно герцог Йоркський постав у центрі курйозної ситуації, переплутавши доньок у день народження Беатріс, а вже за кілька днів його ім'я підірвало мережу, фігуруючи в сексуальному скандалі. Про звинувачення 59-річного принца Ендрю повідомляє видання іноземне BBC.

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В суботу, 10 серпня, Джеффрі Епштейн, відомий мільярдер, а також звинувачений у секс-торгівлі і педофілії, наклав на себе руки у в'язниці на Манхеттені. Його самогубство стало причиною оприлюдненого документа у його справі, який федеральний суд США показав у п'ятницю, 9 серпня.

Як виявилося, доповідь доводила не лише докази провини Епштейна, але й свідчить на знаменитостей, які вдавалися до його послуг як до секс-торговця. Серед них виявився 59-річний син Єлизавети ІІ, принц Ендрю.

У 2015 році в мережі ширилася інформація про його зв'язок з Вірджинією Джуффре, яку Епштейн тримав у рабстві з 16 років. Однак тоді у цієї інформації не було доказів, а тепер дівчина, яка стала жертвою насильника, надала ЗМІ невідому фотографію, на якій вона 17-річному віці стоїть поруч з принцом Ендрю, а позаду них одна з дівчат померлого мільярдера.

Видання NBC News звернулися до Букінгемського палацу з проханням прокоментувати скандальну інформацію, на що миттєво отримали відповідь.

Все це відноситься до розглядів, які мають місце в Сполучених Штатах Америки і до яких герцог Йоркський непричетний. Будь-які припущення про непристойну поведінку з неповнолітніми категорично неправдиві,

– мовилося у відповіді представників Єлизавети ІІ.



Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре / Фото NBC News