Сінді Кроуфорд кумедно прокоментувала свою молодість: Чому я не ходила голою весь час?

53-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку популярного глянцю Porter. В інтерв'ю для журналу знаменитість розповіла про свою доньку, Кайю Гербер, і зізналася, про що зі свого минулого вона шкодує.

Сінді Кроуфорд була на піку кар'єри в 1990-х і 2000-х, саме тоді вона й отримала статус супермоделі, однак до тепер вона продовжує зніматися для глянців і давати відверті інтерв'ю. Так, нові знімки і зізнання Сінді Кроуфорд з'явилися на офіційному сайті журналу Porter.

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Під час розмови модель зізналася, чому погодилася на доволі відверту зйомку і що вона думає про свою молодість.

Я просто роблю те, що мені цікаво. Займаюся тим, що приносить мені задоволення і робить мене релевантною для аудиторії. Пам'ятаю, як в 20 років я думала, що можу ще 5 років попрацювати моделлю, а потім зайнятися освітою і отримати "реальну" роботу. У 25 я також подумала, що можна попрацювати ще 5 років. У 30 – те ж саме,

– розповіла Сінді.

Вона продовжила свою розповідь про молоді роки, зізнавшись, що шкодує про те, що мало знімалася оголеною.

Зараз я не виглядаю так само, як у 20, 30 або навіть в 40 років. Але, якщо ми стежимо за собою, то чому ні? Коли я дивлюся на деякі свої знімки для Playboy, то думаю, чому я тоді не ходила голою весь час? Я не стаю молодшою, тому хочу віддати данину собі сьогоднішній,

– зізналася 53-річна супермодель.



Сінді Кроуфорд / Журнал Porter

Також Сінді Кроуфорд не змогла не підняти тему, яка часто торкається її доньки Кайї Гербер. До слова, 17-річна дівчина вже успішно працює моделлю, позуючи на показах знаменитих брендів. Зіркова мама запевнила, що жодного разу не купувала обкладинку для дочки.

Зрозуміло, що в Кайї є свої переваги. Вона – моя дочка і про це знають всі. Але коли люди говорять, що я купила для неї обкладинку журналу, я хочу відповісти, що якби і купувала обкладинку комусь, то тільки собі! І якби я могла зробити так, щоб хтось взяв участь в шоу, я б зробила це для себе,

– запевнила зіркова мама.