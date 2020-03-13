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Сінді Кроуфорд показала, як бережеться від коронавірусу: фото

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Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford

Світові зірки також не залишилися осторонь новин, що стосуються пандемії коронавірусу. Зокрема, американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд показала, як проводить час, коли у світі шириться захворювання.

Знаменитості намагаються вберегти себе від інфікування коронавірусом всіма можливими шляхами. Вони подорожують у масках та спеціальних костюмах, дотримуються встановлених правил безпеки та рекомендацій. Зокрема, Сінді Кроуфорд надала перевагу домашньому відпочинку. Вона поділилася з підписниками в інстаграмі милим фото.

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54-річна супермодель позує на світлині зі своїм песиком породи йорктіз. Новини про пандемію також бентежать її, тому зірка вирішила не виходити зайвий раз на вулицю.

На знімку видно, що Сінді без макіяжу, проте вона чудово виглядає. Чотириногого друга вона міцно притиснула до себе.

Дощ + новини про пандемію = обіймашки вдома,
– підписала світлину модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Зазначимо, станом на 12 березня від коронавірусу Covid-19 померли 4 635 людей. Загальна кількість хворих по всьому світу становить 126 414 осіб. Одужали понад 68 тисяч людей. В Україні зафіксували 3 випадки зараження коронавірусом, а також 12 інфікованих та окупованій території в Горлівці. З 11 березня в Україні оголосили загальнонаціональний карантин. Схожі заходи безпеки вводяться у багатьох країнах світу. Людей просять не панікувати, адже все це робиться задля того, щоб зупинити поширення вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Сінді Кроуфорд
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