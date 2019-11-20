Сінді Кроуфорд розкрила секрет ідеальної фігури: відео

53-річна американська супермодель приголомшує світ струнким та підтягнутим тілом. Вона позує у купальнику та носить міні. Проте запорукою звабливого зовнішнього вигляду є регулярні тренування. Навіть на відпочинку вона знаходить час для спорту.

Супермодель виглядає надзвичайно молодо на свій вік. Зірка 90-х плідно та сумлінно працює над собою у тренажерному залі. Активний спосіб життя та захоплення спортом дозволяють їй хизуватися звабливим тілом і подекуди викликати заздрість навіть у юних колег.

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Сінді Кроуфорд досить часто публікує у своєму інстаграмі відео з тренувань. Їй під силу як йога, так і вправи з важкими гантелями. Своїм прикладом зірка намагається довести, що справа не в генетиці й везінні, а у бажанні. Навіть за відсутності спеціальних тренажерів можна працювати над своїм тілом.

Зараз знаменитість перебуває у відпустці в Малібу. Проте вона не лише тішиться сонцем та узбережжям океану на пляжах, а й займається спортом. Днями вона поділилася відео зі свого тренування. Модель влаштутвала пробіжку, одягнувши велосипедки та об'ємний світшот бордового кольору. Допомогли їй налаштуватися на роботу приголомшливі краєвиди та музика.

Сінді Кроуфорд досить часто мотивує шанувальників власним прикладом. Вона демонструє, що навіть у 53 можна мати струнке тіло, дбаючи про своє здоров'я як ззовні, так і зсередини.