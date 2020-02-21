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Сінді Кроуфорд шукає для сина психотерапевта: у ЗМІ дізнались причину

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Сінді Кроуфорд з сином Преслі / www.closerweekly.com

Американська модель Сінді Кроуфорд та бізнесмен Ренді Гербер не на жарт занепокоєні станом свого 20-річного сина Преслі. Інсайдери західних ЗМІ довідались, що подружжя терміново шукає для нього психотерапевта.

Про це журналістам US Weekly розповіли джерела з близького оточення пари. За їхніми словами, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер були враження від рішення сина зробити татуювання на обличчі. Преслі набив під правим оком тату зі словом misunderstood, що в перекладі – "неправильно зрозумілий". Це вже викликало занепокоєння у зіркових батьків. Однак останньою краплею стало відео, яке Преслі опублікував днями у мережі. 

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Хлопець показав підписникам свого блогу, як стріляє в тирі. Син Сінді Кроуфорд залюбки позував перед камерою зі зброєю в руках, що неабияк налякало його батьків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Presley Gerber (@presleygerber)

Раніше у Преслі вже були проблеми із законом. Наприкінці 2019 року хлопець сів за кермо свого автомобіля у нетверезому стані. Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер впевнені, що поведінка сина зумовлена впливом поганої компанії. І щоб Преслі не потрапив у серйозніші інциденти, подружжя екстрено хоче відправити його в психологічну клініку та вже шукає фахівця. 

Колись його вже відправляли на реабілітаційну програму. Преслі дружив з групою людей, які негативно впливали на нього,
– розповів інсайдер. 

Окрім цього, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер втручаються і в життя своєї молодшої доньки Кайї. 18-річна модель, якій пророкують успішнішу кар'єру, аніж в зіркової матусі, закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном. За словами інсайдерів, Сінді переконана, що пікантні знімки з відпочинку Кайї та бойфренда шкодять її репутації, тому наполегливо рекомендувала доньці покинути актора. Чи дослухалась до слів матері знаменита манекенниця, наразі невідомо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові діти Сінді Кроуфорд LifeStyle
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