Сінді Кроуфорд стала зіркою турецького глянцю Harper's Bazaar: стильні фото

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Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar /
Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / / Instagram / @cindycrawford

Американська супермодель Сінді Кроуфорд вже давно стала еталоном краси та жіночності навіть "за 50". Її не так часто побачиш на сторінках журналів, але цього разу вона стала обличчям серпневого номера турецького Harper’s Bazaar.

Для обкладинки журналу 53-річна модель одягнула елегантну чорну сукню від бренду класу "люкс" Saint Laurent. Скромна лінія декольте і розпущене волосся додали невимушеності образу, а локація для зйомки – все ще нагадує читачам про літо.

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Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford

Автором знімків став нью-йоркський фотограф Стюарт Шінінг, а стилістом – Selin Bursalioglu. Для зйомки на території розкішної вілли з басейном Сінді приміряла новинки з осінньої колекції Pre-Fall 2019 також від Saint Laurent. Over-size штани, пальто, підбори та капелюхи – все виглядало на сексуальній Кроуфорд просто дивовижно.

Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд з фотографом та стилістом зйомки / Harper's Bazaar

Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford

Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford

Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд / Instagram / @dimitrishair

Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar
Сінді Кроуфорд / Instagram / @selinbursalioglu

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Сінді Кроуфорд Мода
Джерело: LifeStyle 24
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