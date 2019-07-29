Сінді Кроуфорд стала зіркою турецького глянцю Harper's Bazaar: стильні фото

Американська супермодель Сінді Кроуфорд вже давно стала еталоном краси та жіночності навіть "за 50". Її не так часто побачиш на сторінках журналів, але цього разу вона стала обличчям серпневого номера турецького Harper’s Bazaar.

Для обкладинки журналу 53-річна модель одягнула елегантну чорну сукню від бренду класу "люкс" Saint Laurent. Скромна лінія декольте і розпущене волосся додали невимушеності образу, а локація для зйомки – все ще нагадує читачам про літо.

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Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford

Автором знімків став нью-йоркський фотограф Стюарт Шінінг, а стилістом – Selin Bursalioglu. Для зйомки на території розкішної вілли з басейном Сінді приміряла новинки з осінньої колекції Pre-Fall 2019 також від Saint Laurent. Over-size штани, пальто, підбори та капелюхи – все виглядало на сексуальній Кроуфорд просто дивовижно.



Сінді Кроуфорд з фотографом та стилістом зйомки / Harper's Bazaar



Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford



Сінді Кроуфорд для турецького Harper's Bazaar / Instagram / @cindycrawford



Сінді Кроуфорд / Instagram / @dimitrishair