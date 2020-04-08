Сінді Кроуфорд та Наомі Кемпбелл розповіли про зустріч з принцесою Діаною

Принцеса Діана з легкістю підкорювала світ своєю витонченістю та дипломатією. В захваті від зустрічі з Леді Ді залишились і знамениті моделі Сінді Кроуфорд та Наомі Кемпбелл, які днями поділились спогадами про цю подію.

Під час карантину зірки розважаються, як тільки можуть. Так, модель Наомі Кемпбелл створила відеошоу No Filter with Naomi. Зірковою гостею цього разу стала її колега Сінді Кроуфорд. В бесіді обидві знаменитості згадали свої візити до Кенсінгтонського палацу на запрошення принцеси Діани.

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Наомі Кемпбелл познайомилась з монархами першою. Коли Вільяму було 13-14 років принцеса Діана влаштувала для нього сюрприз, запросивши британських моделей, якими він захоплювався.

Я була разом з Клаудією Шиффер і Крісті Тарлінгтон. Тоді Вільяму було років 13-14. Він якраз мав повернутися зі школи, і ми прийшли трохи раніше, щоб зустріти його вже вдома. І це було так мило,

– поділилась Наомі Кемпбелл.

Сінді Кроуфорд познайомилась з принцесою Діаною на 2 роки пізніше. Модель із захватом згадала Леді Ді та зізналась, що вона сама запросила манекенницю до палацу.

"Вона мені дуже сподобалася. Я щаслива, що мені вдалося познайомитися з нею особисто… Я збиралася в Лондон на зйомки для Pepsi, тому домовилася зустрітися з ними в Кенсінгтонському палаці. Це було неймовірно для мене. Я багато думала, що ж одягнути, щоб не виглядати неохайно або старомодно, адже Вільям був підлітком, але з іншого боку, це ж Кенсінгтонський палац!" – згадала Сінді Кроуфорд.



Сінді Кроуфорд та принцеса Діана / Скріншот

Однак всі хвилювання моделі зникли, коли вона побачила принцесу Діану. Знаменита модниця вийшла до гості в джинсах та светрі, тому одразу ж створила невимушену атмосферу.

"Принцеса Діана була в джинсах і кашеміровому светрі і виглядала дуже розслабленою. Так що я теж перестала хвилюватися. Це був дуже милий день і неймовірні спогади на все життя", – додала Сінді Кроуфорд.

Дивіться відеоблог Наомі Кемпбелл з Сінді Кроуфорд: