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Сінді Кроуфорд зізналась, що народжувала вдома, та підтримала всіх вагітних у період пандемії

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Сінді Кроуфорд підтримала вагітних жінок / Instagram / @cindycrawford

Американська супермодель Сінді Кроуфорд має двох дітей – Преслі та Кайю, але лише цими днями жінка зізналась, що народжувала їх вдома. Для багатьох це стало справжнім відкриттям, але таким чином жінка намагалась підтримати тих, хто зараз перебуває в очікуванні дітей.

54-річна модель Сінді оприлюднила у своєму інстаграмі рідкісну чорно-білу фотографію, на якій тримає новонародженого малюка, щоправда невідомо, кого саме. У дописі до світлини Кроуфорд вирішила підтримати майбутніх мам в розпал пандемії коронавірусу та поділитися досвідом домашніх пологів.

Цікаво Це була інша реальність: Вікторія Бекхем показала фотосесію для Vogue, зроблену до пандемії

Це складний час для усіх нас, але особливо моє серце розривається від думок про матерів та їхніх партнерів... У зв'язку із зростанням випадків COVID-19 і зміною політики народження дітей в лікарнях, багатьом жінкам буде цікаво дізнатися про мій досвід домашніх пологів,
– поділилась супермодель, попросивши прихильників надсилати їй запитання.


Сінді Кроуфорд мала домашні пологи / Instagram / @cindycrawford

Щоб відповісти на найцікавіші, зірка влаштувала прямий ефір 30 березня разом з американською доулою (жінка, яка допомагає приймати пологи). Фанати охоче відреагували на таку ініціативу Сінді Кроуфорд та залишили чимало позитивних коментарів.


Сінді Кроуфорд провела пряму трансляцію про домашні пологи / Instagram / @cindycrawford

"Дивовижна Сінді!! Я теж так багато про це думала... Нам обом пощастило, що у нас вдома народилися неймовірні діти. Спасибі, що поділилися цим в якості варіанту для жінок в цей час", – написала у коментарі режисерка Рейчел Гудвін. "Це справді втішні новини, які потрібно нам знати", "Так, Сінді! Я думаю,  вас слухатимуть усі вагітні жінки або матусі, які тільки щойно ними стали. Я дуже переживаю за матерів у час цієї кризи", – пишуть із захопленням інші жінки-коментаторки.

Чи передається коронавірус від вагітних матерів до дітей?

За словами експертів із США та Британії, наразі не доведено, що коронавірус може передаватись дитині в утробі матері. Зафіксовано лише 1 випадок зараження новонародженого малюка, але наразі проводяться досліди, чи відбулось це зараження в утробі, чи вже при народженні. Загалом, вагітна жінка із коронавірусом може народити цілком здорового малюка, яка не матиме ознак хвороби. 

В Україні вже був зафіксований один випадок коронавірусу у вагітної матері з Київської області, але вона народила цілком здорового малюка. 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини США Зіркові батьки Сінді Кроуфорд
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