Сінгапур, Японія та інші: аеропорти яких країн стали найкращими у 2019 році

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Singapore Changi Airport – Сінгапур
Singapore Changi Airport – Сінгапур / www.travelandleisure.com

Видатна консалтингова компанія Skytrax затвердила список країн, у яких базують найкращі аеропорти світу. У 2019 році престижний рейтинг очолив аеропорт в Сінгапурі.

Британська компанія Skytrax оцінює якість роботи та послуг, що надаються авіакомпаніями і аеропортами у всьому світі, повідомляє CNN. Відтак в рамках виставки Passenger Terminal Expo в Лондоні назвали сотню найкращих летовищ, які здебільшого розташовані в країнах Азії.

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Вашій увазі пропонуємо поглянути на перших 10 аеропортів світу, що очолили список.

10 найкращих аеропортів світу 2019 року

1. Singapore Changi Airport – Сінгапур

 

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2. Tokyo International Airport (Haneda) – Токіо, Японія

3. Incheon International Airport – Сеул, Південна Корея

4. Hamad International Airport – Доха, Катар

5. Hong Kong International Airport – Гонконг

 

6. Central Japan International Airport – Залив Ісі, Японія

7. Munich Airport – Мюнхен, Німеччина

8. London Heathrow Airport – Лондон, Великобританія

9. Narita International Airport – Токіо, Японія

10. Zurich Airport – Цюріх, Швейцарія

 

Зокрема, компанія Skytrax назвала найкращі аеропорти світу за різними критеріями.

Найчистіший аеропорт: Tokyo International Airport (Haneda), Токіо, Японія

Найкращий готель при аеропорті: Crown Plaza Changi, Singapore Changi Airport, Сінгапур

Найкращий персонал аеропорту: Tokyo International Airport (Haneda), Токіо, Японія

Найкращий регіональний аеропорт: Chubu Centrair International Airport, Нагоя, Японія

Найкращий термінал аеропорту: Т5, London Heathrow Airport, Лондон, Великобританія

Найкращий транзитний аеропорт: Incheon International Airport, Сеул, Південна Корея

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