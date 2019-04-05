Сінгапур, Японія та інші: аеропорти яких країн стали найкращими у 2019 році
Видатна консалтингова компанія Skytrax затвердила список країн, у яких базують найкращі аеропорти світу. У 2019 році престижний рейтинг очолив аеропорт в Сінгапурі.
Британська компанія Skytrax оцінює якість роботи та послуг, що надаються авіакомпаніями і аеропортами у всьому світі, повідомляє CNN. Відтак в рамках виставки Passenger Terminal Expo в Лондоні назвали сотню найкращих летовищ, які здебільшого розташовані в країнах Азії.
Читайте також: Названий рейтинг найкращих авіакомпаній світу
Вашій увазі пропонуємо поглянути на перших 10 аеропортів світу, що очолили список.
10 найкращих аеропортів світу 2019 року
1. Singapore Changi Airport – Сінгапур
Читайте також: Аеропорт у Сінгапурі прикрасили до Різдва у стилі "Гаррі Поттера": яскравий фоторепортаж
2. Tokyo International Airport (Haneda) – Токіо, Японія
3. Incheon International Airport – Сеул, Південна Корея
4. Hamad International Airport – Доха, Катар
5. Hong Kong International Airport – Гонконг
6. Central Japan International Airport – Залив Ісі, Японія
7. Munich Airport – Мюнхен, Німеччина
8. London Heathrow Airport – Лондон, Великобританія
9. Narita International Airport – Токіо, Японія
10. Zurich Airport – Цюріх, Швейцарія
Зокрема, компанія Skytrax назвала найкращі аеропорти світу за різними критеріями.
Найчистіший аеропорт: Tokyo International Airport (Haneda), Токіо, Японія
Найкращий готель при аеропорті: Crown Plaza Changi, Singapore Changi Airport, Сінгапур
Найкращий персонал аеропорту: Tokyo International Airport (Haneda), Токіо, Японія
Найкращий регіональний аеропорт: Chubu Centrair International Airport, Нагоя, Японія
Найкращий термінал аеропорту: Т5, London Heathrow Airport, Лондон, Великобританія
Найкращий транзитний аеропорт: Incheon International Airport, Сеул, Південна Корея
Вибір редакції
-
Політичний стиль: як одяг кандидатів вплинув на результати голосуваннясьогодні , 18:32
-
Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lamaсьогодні , 16:00
-
"Найкрасивіша дівчинка" святкує повноліття: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондосьогодні , 15:21