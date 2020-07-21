Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська вкотре здивувала прихильників. Вона поділилася світлиною, на якій зображена на тлі красивої природи. Схоже, зірка відкриває для себе нові куточки рідної землі.

Мальовничий знімок артистка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона рідко публікує подібні фото, тому такий кадр швидко замилував мережу та викликав активні обговорення серед майже 700-тисячної аудиторії підписників в коментарях.

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Образ Слави Камінської

Виконавиця постала перед камерою у яскравій блузці синього кольору на довгий рукав. Видно, що через плече вона має сумку від знаменитого бренду Louis Vuitton. Волосся Камінська вклала в легкі локони. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах та ніжно-рожевою помадою на губах.

Слава позує боком до камери, дивлячись вдаль. Перед нею відкриваються неймовірно красиві краєвиди. Вона насолоджується чудовим заходом сонця та природою, що навколо.

У дописі співачка зазначила, що наше життя дуже насичене. Щодня ми отримуємо сотні повідомлень, дзвінків, задач. Ми постійно кулись поспішаємо, не всигаємо, вічно кудись запізнюємося.

А справжнє життя – на паузі. Варто лише зупинитися, обернутися, а за твоєю спиною – така краса,

– написала Слава.



Слава Камінська в синій блузці / Instagram / @babaslavka