Співачка з Львівщини продовжує ділитися з прихильниками яскравими моментами з морського відпочинку. Ірина Федишин продемонструвала пляжний образ, який підкреслив її спокусливу фігуру, а особливо – пікантне декольте.

Спекотні відео виконавиця поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово поставала перед камерою у звабливих аутфітах. Ірина Федишин вирішила влаштувати сімейний відпочинок в Одесі та сповна насолодитися літніми днями. Навіть на морському узбережжі вона хизується стильним вбранням.

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Стрічка соціальних мереж наповнена знімками на тлі моря. Тисячі українців вирішили провести вихідні в Одесі та діляться кадрами із довгоочікуваного відпочинку. Не залишилася осторонь і народна улюблениця Ірина Федишин. Вона разом із дітьми та чоловіком відправилася до моря, проте зазначає, що попри велику кількість людей на пляжах, дотримується соціальної дистанції задля безпечної відпустки в період пандемії коронавірусу.

Пляжний образ Ірини Федишин

Для купання у блакитній теплій водичці артистка обрала синє бікіні, що зав'язала на шиї. Таке вбрання підкреслило її апетитні сідниці та оголені груди. Щоб уберегтися від пекучих сонячних променів, Федишин одягнула чорну кепку з написом Calvin Klein. Доповнила пляжний аутфіт великими сонцезахисними окулярами прямокутної форми з темними лінзами. Волосся зірка зібрала під кепку, а на обличчі зробила ніжний макіяж із нюдовою помадою на губах.